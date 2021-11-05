Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

AA 5 Kasım 2021 Cuma 12:16 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 12:16

Türkiye ve Moritanya arasında, 28 Şubat 2018'de Nuakşot'ta imzalanan ekli, "Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin genel olarak gelişimine katkı sağlamak amacıyla, balıkçılık, imalat sanayi, balıkçılık ürünlerinin değerlendirilmesini, balık yetiştiriciliği, eğitim ve bilimsel araştırmalar alanlarında, akit taraflar arasındaki iş birliği sağlanacak.

Türkiye ile Vietnam arasında 22 Nisan 2015'te Ankara'da imzalanan ekli "Kendi Sınırları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma Anlaşması" ve Türkiye ile Honduras arasında 20 Nisan 2017'de İstanbul'da imzalanan ekli "Hava Ulaştırma Anlaşması" ile uluslararası hava hizmetlerinde emniyet ve güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, Türkiye ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) arasında 18 Ocak 2021'de Ankara'da imzalanan ekli "2021 Yılında İstanbul'da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma" da Resmi Gazete'de yayımlandı.