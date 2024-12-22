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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan iki milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yer aldı.

AA22 Aralık 2024 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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"Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Ekli 25/10/2024 ve 12/11/2024 Tarihli Mektupların Onaylanması Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında onaylanan mektuplarda AB eş finansman oranının yüzde 75'ten yüzde 50, Türkiye ulusal eş finansman oranının da yüzde 25'ten yüzde 50 olarak değiştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan "Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 Tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında İmzalanan Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yer aldı.

Karar çerçevesinde finansman anlaşmasını uygulama sürecinin uzatılmasına ilişkin mektup onaylandı.

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