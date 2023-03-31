İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1883
  • EURO
    20,9369
  • ALTIN
    1221.62
  • BIST100
    4793.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milletvekili adayları ne zaman belli oluyor? İşte 2023 milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih
Güncel

Milletvekili adayları ne zaman belli oluyor? İşte 2023 milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi bu sene 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ve milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih belli oldu. Peki Milletvekili adayları ne zaman belli oluyor? İşte Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ve 2023 milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih

31 Mart 2023 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Milletvekili adayları ne zaman belli oluyor? İşte 2023 milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih
ABONE OL

Milletvekili adaylarının kimler olacağına dair araştırmalar hız kazandı. Yaklaşan seçim dönemi öncesi Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ve milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenen takvimde yer aldı. YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında 2023 milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih belirlendi. Seçmen listeleri de 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek. Peki, Milletvekili adayları ne zaman belli oluyor? İşte kesin adayların açıklanacağı tarih

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

2023 Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sürecin başlamasıyla birlikte hem cumhurbaşkanı seçimi hem de milletvekili genel seçimiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erdi. Seçmen listeleri de 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek.

29 Mart'ta Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.

2023 cumhurbaşkanı kesin aday listesi ve milletvekili adaylarının ilan edileceği tarihler ise şu şekilde:

Takvime göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

SEÇİM TAKVİMİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak.

2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

3 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

6 Nisan: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00'e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

7 Nisan: İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.

10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

  • Milletvekili adayları
  • 2023 seçimler
  • aday listesi
  • ak parti
  • milletvekili adayları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.