Milletvekili adayları ne zaman belli oluyor? İşte 2023 milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih

Milletvekili adaylarının kimler olacağına dair araştırmalar hız kazandı. Yaklaşan seçim dönemi öncesi Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ve milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenen takvimde yer aldı. YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında 2023 milletvekili adaylarının ilan edileceği tarih belirlendi. Seçmen listeleri de 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek. Peki, Milletvekili adayları ne zaman belli oluyor? İşte kesin adayların açıklanacağı tarih

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?



2023 Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sürecin başlamasıyla birlikte hem cumhurbaşkanı seçimi hem de milletvekili genel seçimiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erdi. Seçmen listeleri de 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek.

29 Mart'ta Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.

2023 cumhurbaşkanı kesin aday listesi ve milletvekili adaylarının ilan edileceği tarihler ise şu şekilde:

Takvime göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

SEÇİM TAKVİMİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak.

2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

3 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

6 Nisan: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00'e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

7 Nisan: İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.

10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.