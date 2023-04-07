Milletvekili listelerinin ne zaman teslim edileceği, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala gündeme geldi. Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla bitiyor. Peki Milletvekili listeleri ne zaman teslim edilecek? Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?



14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listeleri (Kesin liste) 9 Nisan Pazar günü YSK'ya teslim edilecek.

Milletvekili aday listeleri 19.04.2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MHP Milletvekili aday listesi, 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. AK Parti Milletvekili adaylarının ise bu hafta sonu ilan edilmesi bekleniyor.

14 Mayıs 2023 genel seçimleri il il MHP Milletvekili aday isim listesi, seçime 38 gün kala belli oldu. İstanbul'un 3 bölgesinde Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Feti Yıldız gibi isimler aday gösterilirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu.

Meclis'te grubu bulunan partiler tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışında Sinan Oğan ve Muharrem olmak üzere iki aday daha bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerimde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olarak yer alabilecek.