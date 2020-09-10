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Milletvekili Özkaya, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 21:46 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 21:46
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Özkaya'nın avukatı Samet Can Olgaç, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Dilekçede Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilerle ilgili söylediği sözler hatırlatılarak bu sözlerle halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği ve dini değerlerin aşağılandığı kaydedildi.

Özkaya'nın da imam hatip lisesi mezunu olduğu ve bu sebeple "suçtan doğrudan zarar gören" konumunda bulunduğu ifade edilen dilekçede, Mütercimler hakkında "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkın benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

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