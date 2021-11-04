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Milletvekilinin diktirdiği heykellere tepki yağdı! Apar topar kaldırdılar

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'deki Ana Fatma Ziyareti'ne peyzaj çalışması adı altında aslan heykeli diktirip kendi adının yazılı olduğu tabelalar koydurdu. Erol, gelen tepkiler üzerine heykeller ve tabelayı kaldırttı.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 07:17 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 07:17
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Tunceli'de bir grup vatandaş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un kentteki Ana Fatma Ziyareti'ne peyzaj çalışması adı altında aslan heykeli diktirdiğini ve kendi adının yazılı olduğu tabelalar koydurduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

Ana Fatma Ziyareti'nde toplanan gruptakiler adına basın açıklaması yapan Reyhan Kumru, bir süre önce Ana Fatma Ziyaretine, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından peyzaj çalışması adı altında aslan heykeli diktirildiğini ve kendi adının yazılı olduğu tabelalar koydurulduğunu ileri sürdü.

Gelen tepkiler yüzünden isimlerin bulunduğu tabelaların bu alandan kaldırıldığını belirten Kumru, "Gürsel Erol, her ne kadar 'Haberim yoktu, taş ustasının ismimi yazdığı tabela bilgim dışında' demiş olsa da biz Gürsel Erol'un dokunduğu her yere imzasını bıraktığını biliyoruz. Alevi halkı açısından kutsal sayılan inanç alanlarına geçmişten beri tahribatlar, onarım-peyzaj adı altında devam ediyor." dedi.

Kumru, milletvekili Erol'un peyzaj düzenlemesi yapmak için Tunceli halkından ve kurumlarından onay almadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Ana Fatma'da, halkın inancını dikkate almaktan çok kendi isminin ön plana çıkmasını önemseyen bir zihniyetin ürünü olarak ortaya çıkmış tahribat söz konusudur. Halk için değer verilen inanç alanlarının reklama ve betona gömülmesini doğru bulmuyoruz. İnanç alanlarına dair bir hizmet, yardım ve düzenleme yapılacaksa o alandaki halktan onay alınmalıdır. Bu nedenle Ana Fatma Ziyareti'ne yapılanları samimi bulmuyoruz."

Gruptakiler basın açıklamasının ardından dağıldı.

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