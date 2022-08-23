Milletvekilliği aday adaylığı için ilk istifa haberi geldi!

Milletvekilliği aday adaylığı için ilk istifa haberi AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Selim Girbiyanoğlu'ndan geldi. Girbiyanoğlu, bugüne kadar yaptığı hummalı çalışmaları milletvekilliği ile taçlandırarak, 2023'te Türkiye'yi yönetecek kadroların içerisinde yer almak için istifa ettiğini söyledi.

Girbiyanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aday adaylık süreci her ne kadar resmî olarak başlamasa da genel merkezimiz ve İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'den istediğim özel izinle, AK Parti İzmir milletvekili aday adaylığı için istifamı il başkanlığımıza sunmuş bulunuyorum. Bu yaşta bana bu onuru yaşatan kıymetli il başkanıma çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim günden bu yana daima sahalarda oldum. Bu genç yaşta ilçeme hizmet etme onurunu doyasıya yaşadım. Küresel pandemi sürecinde teşkilatımla beraber birçok vatandaşımızın emrinde olduk. İl başkanımız, milletvekillerimiz, MYK ve MKYK üyelerimiz, bakanlarımızla daima istişare halinde olduk. İlçemiz için bakanlıkların yolunda epey bir mesai harcadık. Geri dönüp baktığımızda ilçemize kazandırdığımız eserler bizler için birer onur vesilesi oldu. Selçuklu hemşehrilerimin gönlüne dokunmuş olmanın, onların gönlünde yer edinmiş olmanın huzuruyla şimdi milletvekili aday adaylığı için yola çıkıyor, bu güne kadar şahsıma destek veren başta İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye, vekillerimize, bakanlarımıza, parti büyüklerimize, teşkilat başkanımıza, il yöneticilerimize ve gece gündüz yanımda olan Selçuklu AK aileme en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Şimdi İzmir'e hizmet etme vakti."