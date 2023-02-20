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Milletvekli Özşavlı: Bugün de ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, 'Yüz yıl önce nasıl küllerimizden doğduysak yine aynı şekilde ayağa kalkacağız. Ancak bu sefer kurtuluş değil, kuruluş savaşı vereceğiz. Allah'ın izniyle bu kuruluş savaşını da kazanacağız.' dedi

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
Milletvekli Özşavlı: Bugün de ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz
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Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki depremlerde hükümetin ve devletin ilgili kuruluşlarının vatandaşların sorunlarını çözmek için büyük bir gayret içerisinde olduğunu söyledi.

AFAD'ın şimdiye adar 216 binin üzerinde çadır kurduğunu, her gün binlerce vatandaşa üç öğün yemek verdiğini, hükümetin de güçlü, sağlam ve sorumluluk duygusuyla tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Özşavlı, "Anadolu bir deprem coğrafyasıdır. Bu tür depremler tarihin farklı zamanlarında da meydana gelmiştir. Bölgede sadece 2020 yılında 33 bin yer sarsıntısı oldu. Bu bölgenin nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

İstanbul'da 1509 yılında meydana gelen depremin "kıyameti suğra" yani "küçük kıyamet" olarak tarihe geçtiğini hatırlatan Özşavlı, Cumhuriyet tarihinde de Bolu'dan Erzincan'a, Elazığ, Muş, Bingöl'e kadar geniş coğrafyayı etkileyen birçok depremin meydana geldiğini anımsattı.

Muhalefetin tutumunu eleştiren Özşavlı, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ve devlet tüm imkanları seferber etti. Ancak maalesef muhalefet depremin ilk anlarından itibaren iftiraya varan açıklamalarla bu milletin yanında olmadığını gösterdi. Keşke 'eleştirilerimizin zamanı gelecek' deyip önce işbirliği içinde hareket etselerdi. Ancak onlar enkaz başında AFAD ve devlet görevlilerin görülmediği yerlerde 'devlet yok' demek için gidip video çektiler, vatandaşları provoke etmeye, iftiralarda bulunmaya çalıştılar. 'AK Parti'li vekillerin akrabaları enkazdan daha çabuk çıkarılıyormuş' dediler. AFAD, hangi katta hangi partilinin olduğunu nereden bilecek? Bu millet ve devletin düşmanı olduğunu gösterdiler. Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş, ailesi ve akrabaları hayatını kaybetti. Ümit Özdağ ve Ahmet Davutoğlu, siz vicdanınızı ve izanınızı nerede kaybettiniz? Böyle iftira tarihte görülmedi yazıklar olsun."

Türk milletinin 100 yıl önce kurtuluş savaşı verdiğini anımsatan Özşavlı, "Bugün de ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Yüz yıl önce nasıl küllerimizden doğduysak yine aynı şekilde ayağa kalkacağız. Ancak bu sefer kurtuluş değil, kuruluş savaşı olacak. Allah'ın izniyle bu kuruluş savaşını da kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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