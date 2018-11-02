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Milli akıllı mühimmat BOZOK SİHA ile hedefi tam isabetten vurdu

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen akıllı mühimmat BOZOK, Bayraktar TB2 SİHA’dan yapılan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu.

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Yerli ve milli savunma sanayine yapılan yatırımlar sonucu, SİHA’ların yerli mühimmat çeşitliliği de artıyor.
 
Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Milli akıllı mühimmat BOZOK Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA’dan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu.
 
 
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar başarılı denemeyi, “TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği Milli akıllı mühimmat BOZOK, BAYRAKTAR TB2 SİHA’dan bugün yapılan atış denemesinde hedefi tam isabetle vurdu” açıklamasıyla duyurdu.
 

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