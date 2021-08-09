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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ''Geleceğe Nefes Seferberliği''ne destek çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisini tebrik edenlere Twitter aracılığıyla mesaj yayınladı. Bakan Özer, tebrik maksadıyla gönderilen çiçekler için teşekkür edip bundan sonrasında fidan bağışında bulunmaları konusunda ricada bulundu.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:53 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:07
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine tebrik çiçeği gönderilmesi yerine fidan bağışında bulunulmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Özer, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes Seferberliği"ne destek çağrısında bulundu.

Bakan Özer, "Bakanlık görevim nedeniyle tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için ricam: Hepimizi derinden üzen orman yangınlarında kaybettiğimiz 'can'ların yerine fidan bağışında bulunalım." ifadesine yer verdi.

Bakanlığın paylaşımında, https://gelecegenefes.com internet adresine erişim linki de yer aldı.

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