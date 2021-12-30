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Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na 'görüşme' cevabı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Bakanlığımızın kapıları herkese, her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin.' dedi.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 12:52 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 13:05
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Özer, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının eğitime dair tüm paydaşlarıyla sürekli görüşme halinde olduğunu ve 1-3 Aralık'ta her kesimi kuşatan çok büyük katılımlı 20. Milli Eğitim Şurası'nı düzenlediklerini belirtti.

TBMM Eğitim Komisyonu üyelerinin tamamını Şura'ya davet ettiklerini hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"CHP davetimize icabet etmedi. 1 Ekim'de Meclisimiz açıldıktan hemen sonra 14 Ekim'de yine Meclisimizin Eğitim Komisyonunun tüm üyelerini Bakanlığımıza davet ettik. Davetimize icabet etmeyen tek parti yine CHP oldu. Dolayısıyla Bakanlığımızın kapıları herkese her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin."

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