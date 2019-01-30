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Bakan Selçuk: Temel liselerin kapatılmasına şaşırılmasına şaşırdım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararına ilişkin, 'Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız.' dedi.

  • AA-DHA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından "Eğitim ve Etik" temasıyla bir otelde düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı olarak sempozyumda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, buradan çıkacak sonuçların da eğitim sistemi için büyük katkı sağlayacağını ifade etti. 

OKULLARIN 'MR'I ÇEKİLECEK

Selçuk, 2023 vizyonu kapsamında ele aldıkları altyapı dinamikleri olduğunu belirterek, bunlardan birinin okul profili değerlendirme olduğunu söyledi. Türkiye'deki bütün okulların belli parametreler çerçevesinde 'MR'ının çekileceğini dile getiren Selçuk, bunun mobil olarak izleneceğini kaydetti. Her okulun ihtiyacının somut şekilde takip edileceğini kaydeden Selçuk, bu ihtiyaçların doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda hem mali, hem de idari tedbirler aldıklarını söyledi. Selçuk, "Bir Türkiye ortam modeli ortaya çıktı. Bunun pilot çalışmaları şubat ayında başlıyor. Pilot çalışmalar sonucunda önümüzdeki öğretim yılında da Türkiye'deki bütün okulların takibine yönelik bir başka sisteme geçiyoruz" dedi.

TASARI BECERİ ATÖLYELERİ GELİYOR

Tasarı beceri atölyelerini hayata geçireceklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu atölyeler çocuklarımızın çoktan seçmeli sorular çözerek bütün eğitim öğretim hayatını şekillendirdiği yapı yerine, ne konulacağını açıklamaya çalışan bir proje. Bu proje de şubat ayında Türkiye'de 30 okulda pilot olarak başlayacak ve inşaatları tamamlandı. Bunu çok önemsiyorum. Bizim ilkokullarda bile üniversitedeki bazı meslek alanlarının izdüşümünü görmek zorundayız. Eğer bunu görürsek, çok küçük yaşta meslek bilincinin oluşmasını görmek mümkün olabilecek" diye konuştu.

ACİL DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Neyin ne zaman uygulanacağına yönelik ellerinde bir takvim olduğunu belirten Selçuk, bazı şeylerin acil yapılmasına karşı olduğunu söyledi. Çayın demlenmesine önem verdiğine vurgu yapan Selçuk, "Çay demini almadan bazı değişiklikler yaparsak, şimdiki çözümler daha sonraki problemler haline gelir. Değişiklikleri çok derin analiz etmek zorundayız. Kamuoyunun baskısıyla, 'Neden acil değişiklik yapılmıyor' baskısıyla yol almamız mümkün değil. Daha önce de 'Neden sürekli değişiklik oluyor' diye şikayetler olurdu. Bu şikayeti yapanların şimdi de neden değişikler yapılmıyor demesini anlamış değilim. Ani değişiklikler nedeniyle öğrencilerimizin ve velilerimin sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi. Dili sadeleştirmek ve ortak sözlük oluşturmak gibi bir hedefleri olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, söz varlığı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Selçuk, "Söz varlığı, Türkçe'nin hayati bir konusu" ifadelerini kullandı.  

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