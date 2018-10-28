Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Cumhuriyet, ön sözü Çanakkale olan bir destandır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin yayımladığı mesajda, 'Cumhuriyet, ön sözü Çanakkale olan bir destandır.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Cumhuriyet, ön sözü Çanakkale olan bir destandır." ifadesini kullandı.
 
Bakan Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
 
Bugün çocukların, "Cumhuriyet nedir? Niçin bayram olarak kutluyoruz?" diye soracaklarını belirten Selçuk, onlara, "Cumhuriyet, Türk milletinin tarih şeridinde, 20. yüzyılın başlarında durdurduğu zamandır." diyeceklerini ifade etti.
 
Cumhuriyeti aynı zamanda "Onca yıl dünyanın denizlerini vira vira dolaşıp sonunda bir posta vapuru olarak İstanbul'un sularına demirleyen Bandırma'nın küheylan kesilmesidir Samsun Limanı'nda." şeklinde anlatan Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Cumhuriyet, 'Ya istiklal ya ölüm!' diyen Amasyalılardır, Erzurumlulardır, Sivaslılardır.
 
'Hâkimiyet bila kayd-ü şart milletindir'
"Buraya niçin geldiniz? Fikrinizde sabit misiniz?' diye soran Paşaya, 'Millet uğrunda can vermeye geldik, and olsun!' diyen Ankaralı seymenlerdir.
 
Futbolcularından Ahmet Şefik, Muharrem Ali ve Süleyman Hüsmen'in şehit düştüğü ve 1930'larda adı Ankara Gücü olacak olan Turan Sanatkarane Gücü futbol takımıdır.
 
Gördesli Makbule, Antepli Şahin Bey, Sütçü İmam, Ömer Halisdemir ve daha nice adsız, kefensiz kahramandır.
 
Ön sözü Çanakkale olan bir destandır.
 
'Hâkimiyet bila kayd-ü şart milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal'dir. Cumhur'dur, milli iradenin söylecek sözü, yüreklere dokunuşudur' diyeceğiz.
 
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller için nice 95 yıllara."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri

Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri

Asırlık nine ve dedeler Cumhuriyet'i anlattı

Asırlık nine ve dedeler Cumhuriyet'i anlattı

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA