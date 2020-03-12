İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2829
  • EURO
    7,0402
  • ALTIN
    320.678
  • BIST100
    93639.5
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Bakanlık koronavirüs önlemini açıkladı! Öğrencilere yeni eğitim modeli
Eğitim

Bakanlık koronavirüs önlemini açıkladı! Öğrencilere yeni eğitim modeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 19:40 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 21:25
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryoların hazır olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." dedi.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak." ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak." dedi.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi." ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız." dedi.

Bakan Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında anılıyor: Star.com.tr Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Beril Dedeoğlu'nu anlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Doğu'ya İHA ve SİHA üssü
Doğu'ya İHA ve SİHA üssü

Doğu'ya İHA ve SİHA üssü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.