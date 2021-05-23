CANLI Bakan Selçuk, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular'da konuşuyor

23 Mayıs 2021 Pazar 21:20 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 22:04

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:

İşin verimliliği açısından ve vazifenin iyi bir şekilde yapılıp yapılmadığı açısından kendime sorularım var.

Çocukken çok büyük hayallerim yoktu. Bir kol saatim olsun isterdim.

Eğer müfredat bilmek üzerine yoğunlaşırsa, çocuklar bilirler ama yapabilemezler.

Benim davam, çocuk davasıdır. Her bir çocuk, kendimizin sağlamamızı yapmamızı sağlar.

Cehalet dediğimiz şey artık ısrarla, kendi çıkarı için gerçeği değiştirmek eylemidir.

Sürekli geleceğe atıfta bulunmak, anı ıskalamak gibi bir şey. Ben şimdiyi çok önemsiyorum.



Doğru ile yanlışın ikna süreci yaşanmadan, doğru kendisini doğal olarak gösterir. Biz her çocuğun kendi doğasına uygun olanı bulmasına yardım etmeliyiz

Çocuklarımın neye yatkın olduğuna baktım ve yatkın olmadığı bir şeye zorlamamaya çalıştım. Bir kişi yatkın olduğu alanda ilerlerse emin olsunlar orada muvaffak olur.

Çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemezler. Bizim amacımız sorun çözme ile ilgilenmek. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum.