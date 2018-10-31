Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile İçişleri Bakanı Soylu, iki protokole imza attı

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki bakanlık arasındaki "Bilgi Paylaşımı Protokolü" ile "Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.



Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlen törende yaptığı konuşmada, e-Devlet aracılığıyla bilgi, belge alış verişi konusundaki iş birliğinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına değil, tüm Türkiye'ye hizmet veren bir altyapı olduğunu anlattı. Bakan Selçuk, "Bilgi paylaşımının çok daha stratejik olarak ele alınması ve bizim bürokrasiden kurtulup asıl iş ve işlevlerimize dönebilmemiz için zaman, insan kaynağı ve mekansal birtakım tasarrufları garanti altına almamız söz konusu oluyor bu vasıtayla. Acil durumlarda belirli bir süre isteyen birçok iş ve işlevi çok daha güvenli şekilde ele alma imkanımız var." diye konuştu.



Türkiye'de, "Eskiden kağıtların üzerinde bilgiler paylaşılırdı." denilecek bir noktaya doğru ilerlendiğini belirten Selçuk, bilgi paylaşımının da yeni teknoloji ve araçlarla her geçen gün daha güvenilir hale geldiğini ifade etti. Selçuk, imzalanan diğer protokole ilişkin de afetlerin daha az kayıpla atlatılabilmesinin eğitimle sağlanabileceğini, bu konuda yaşayış, görgü ve davranış temelli bir bilince ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Belgeler elektronik olarak temin edilebilecek



Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında İçişleri Bakanlığınca sunulan 14 hizmet için istenen belgeler elektronik olarak temin edilebilecek. Başvuru sahibinden ıslak imzalı talep edilen belge sayısı azaltılarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Söz konusu entegrasyonların teknik çalışmaları tamamlandığında başvuru sahibinden talep edilen yıllık 893 bin 200 belge elektronik olarak alınacak, böylece 3 milyon 354 bin 700 lira tasarruf yapılacak.



Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine İlişkin İş birliği Protokolü



İmzalanan bu protokolle de afet bilincinin geliştirmesi ile afet hazırlığında uzun vadede toplum tabanlı risk yönetimi politikalarının kararlı bir şekilde uygulanması, ciddi kaynakların sarf edilmesi ve sürekliliğin sağlanması mümkün olabilecek. Millî Eğitim Bakanlığı ile AFAD arasındaki iş birliği protokolü, afet eğitimi konusuna bütünsel bir bakış açısı sağlayabilmek, bu konuda faaliyet gösteren kurumlar arasında eşgüdümü oluşturabilmek ve afet eğitimi konusundaki mevcut kapasiteyi arttırabilmek için üç yıl süreli olarak hazırlandı.