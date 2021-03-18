Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın döneminde kurulan EBA merkezleri öğrencilerimizin daimi hizmetinde kalacak

DHA 18 Mart 2021 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 14:40

Bakan Selçuk, Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile faaliyete geçirilen 164 yeni EBA destek merkezi ve 6 mobil destek aracının tanıtım törenine katıldı. Programa UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ve okul yetkilileri de katıldı. Bakan Selçuk, yaklaşık 15 bin civarındaki EBA destek merkezi sayısının gün geçtikçe arttığını ve bu artışın uluslararası bir mahiyet taşıdığını söyledi. Selçuk, "Her öğrencimizin evlerinden canlı derslere katılabilmesi konusunda çok büyük bir altyapı oluşturduk. Bu altyapıyı uluslararası standartlarda ele aldığımızda öğrencilerimizin çok büyük bir kısmına hizmet edecek bir hale getirdik. Günlük 3 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine de eriştik. Ancak bazı aksaklıkları da gidermek için öğrencilerimize 25 GB internet paketi olan 100 binlerce tablet vermek ve bunun da yanı sıra 15 bine yakın EBA destek merkezi kurarak öğrencilerimizin en yakın EBA destek merkezlerine giderek buradan istediği gibi yararlanması söz konusu oldu. Bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz ve UNICEF'in desteği ile 164 yeni EBA destek merkezini hazırladık. Böylece her çocuğumuza da adil bir şekilde ulaşma imkânımız olduğunu da göstermiş oluyoruz" dedi.

'BU MERKEZLER KALICI'

Sınava girecek öğrenciler arasında eşitsizlik olmaması için destekleme ve yetiştirme destek kurslarının 31 Ağustos'tan bu yana açık tutulduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, "Yani isteyen her öğrencimiz, istediği her yerde ücretsiz yüz yüze sınavlara hazırlık için öğretmenlerinden ders alabilir. Bu eşitsizliği gidermek, daha ötesinde de fırsat adaleti sağlamak için son derece kritik bir uygulama. UNICEF Türkiye Temsilciliği'nin desteği ile açılan bu 164 EBA Destek Noktası'nın elbette belli bölgelerde açıldığını arkadaşlarımız videoda ifade etme imkanı buldular. Hatay, Kilis, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara'da, ayrıca mülteci ve korunma altında çocukların da bulunduğu okullarımızda hem Mobil EBA Destek Aracı ile destek sağlamak, hem de EBA Destek Merkezi kurmak biçiminde hayata geçmişti. Bu merkezler kalıcı merkezler. Yani küresel salgın döneminin bir ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil. Bu merkezler dünya çapında bir standarda kavuşmuş olan ve yaklaşık 20 milyara yakın bir tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı yani EBA'nın küresel salgın sonra erdiğinde de tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

UNICEF desteği ile kurulan destek noktalarında donanımların geliştiğini anlatan Bakan Selçuk, "164 destek noktasında 15 öğrenci ve 1 öğretmen veya 20 öğrenci ve 1 öğretmen, masaüstü bilgisayar seti olmak üzere 3 bin 169 web kamerası var. Bu kamerayı yaygınlaştıracağız. Yani çocukların evlerinden de sınıfın içerisine bağlanması konusunda bir altyapı oluşturmaya da başladık" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, EBA Destek Merkezleri kurulan illerle bağlantı yaptı.