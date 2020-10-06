06 Ekim 2020 Salı 11:33 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 11:44

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamada bulunuyor

BAKAN SELÇUK'UN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

*Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

*Yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim birlikte yürütülecek

*Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar

*2 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık

*İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak

*Köy okullarında tüm sınıflar açılıyor

*Sınıf mevcudu ve okulda kalma süresi azaltılacak

*Bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk

*İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak

*Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin tablet dağıtacağız. Okul yönetimlerince ihtiyacı olanlara ulaştırılacak

*İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek