Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamada bulunuyor
*Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.
*Yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim birlikte yürütülecek
*Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar
*2 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık
*İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak
*Köy okullarında tüm sınıflar açılıyor
*Sınıf mevcudu ve okulda kalma süresi azaltılacak
*Bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk
*İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak
*Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin tablet dağıtacağız. Okul yönetimlerince ihtiyacı olanlara ulaştırılacak
*İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek