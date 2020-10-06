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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamada bulunuyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamada bulunuyor

06 Ekim 2020 Salı 11:33 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 11:44
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamada bulunuyor

BAKAN SELÇUK'UN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

*Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

*Yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim birlikte yürütülecek 

*Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar

*2 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık

*İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak

*Köy okullarında tüm sınıflar açılıyor 

*Sınıf mevcudu ve okulda kalma süresi azaltılacak

*Bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk

*İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak

*Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin tablet dağıtacağız. Okul yönetimlerince ihtiyacı olanlara ulaştırılacak

*İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek

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