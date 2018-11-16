Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'öğrenciler üşür' hassasiyeti: Onları bekletmemek adına ben burada konuşmama son vermek istiyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok daha ileri hedeflere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ama bunu yapabilmek için önce ideallerimizin, hayallerimizin, inancımızın, cesaretimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa emin olun çok daha ileri noktalara ulaşmak çok da zor değil." dedi.

Bakan Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası, Necip Fazıl Kısa Kürek Konferans Salonu, Şirinevler Anaokulu ve 50 kişilik yemekhanenin bulunduğu toplu açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Selçuk, Ankara'nın ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını Burdur'a getirdiğini belirterek, eğitimle ilgili yeni vizyon 2023 programını açıkladıklarını ifade etti.

Eğitim sistemiyle ilgili başarı hikayelerini uzun uzun anlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Selçuk, Türkiye ile değil, dünya ile yarışılacağını bildirdi.

Türkiye'nin eğitim sisteminde şimdiye kadar yapılan birçok başarılarının üzerine yeni başarı hikayeleri koymayı hedeflediklerini aktaran Selçuk, şunları söyledi:

"Çok daha ileri hedeflere ihtiyacımız var. Ama bunu yapabilmek için önce ideallerimizin, hayallerimizin, inancımızın, cesaretimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa emin olun çok daha ileri noktalara ulaşmak çok da zor değil. Bu amaçla da şehir şehir dolaşıyoruz. İlk geldiğimiz yerlerden bir tanesi de Burdur. Burdur hem üniversitesi hem eğitim kalitesiyle hem öğretmen okulundan gelen birikimiyle bizim öncelikle dikkate aldığımız şehirlerimizden bir tanesi. Bütün halkımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin çok büyük desteklerine ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte başaracağız, yol alacağız. Burada yapılan tesisler önemli. Sabahleyin Gazi İlkokulu'nun temelini attık, ağustos sonunda bitmiş olacak. Bütün bunlar eğitimin altyapısının giderek çok daha mükemmel bir hale gelmesini sağlıyor."

"İki de bir çocuklara bakıyorum üşüyorlar mı?"

Alt yapıya yönelik yatırımların eğitimin kalitesini yükselttiğini anlatan Bakan Selçuk, birlikte başaracaklarını belirtti.

"Ciddi bir rüzgar var. Ben fazla uzatmak istemiyorum. İki de bir çocuklara bakıyorum üşüyorlar mı? diye. Onları bekletmemek adına ben burada konuşmama son vermek istiyorum." diyen Selçuk, Burdur'a her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını, bütün ihtiyaçları takip ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Isparta milletvekilleri Yasin Uğur ve Bayram Özçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ile toplu açılışı gerçekleştirdi.

Hizmet binasını gezen Selçuk, Burdur Güzel Sanat Lisesi'nden öğretmen ve öğrencilerden oluşan senfoni orkestrasının gösterisini dinledi.