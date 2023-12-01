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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Hepimizi engellerimizin farkında olmaya davet ediyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ni (EYAF EXPO 2023) ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Tekin, 'Hepimizi engellerimizin farkında olmaya ve engellerimizi tedavi etmeye davet ediyorum.' dedi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Hepimizi engellerimizin farkında olmaya davet ediyorum
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Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'ndeki gerçekleştirilen EYAF EXPO 2023'e yaptığı ziyarette, stantları gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Engelli bireyler ve öğrencilerle de sohbet eden Tekin, öğrencilerin sahnede sergilediği Hacivat Karagöz oyunu ile müzik dinletisini izledi.

Burada bir konuşma yapan Tekin, fuar alanına geldiği andan itibaren duygusal ve farklı bir ruh hali içerisine girdiğini söyledi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireylerle ilgili hiçbir ayrım gütmeden, herkesi eşit gören bir geleneğin temsilcisi olduğunu, bu alanın sürekli desteklenmesi gerektiği talimatını verdiğini aktardı.

Herkesin eşit yaratıldığına inandığını kaydeden Tekin, kimilerinin engelinin dışardan gözüktüğünü, kimilerinin ise farkedilmediğini dile getirerek, "Hepimizi engellerimizin farkında olmaya ve engellerimizi tedavi etmeye davet ediyorum." dedi.

  • Yusuf Tekin
  • EYAF EXPO
  • Engelsiz Yaşam

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