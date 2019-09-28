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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Türkiye'nin geleceği için heyecanlanın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bugün bir dergiyle hepinizin Mars'la ilgili bir hikaye yarışmasına katılıyor olması aslında niye umutlanmamız, heyecanlanmamız gerektiğini gayet güzel açıklıyor. Yeter ki sizler bu ülkeye sahip çıkın. Yeter ki sizler okullarınızda, derslerinizde Türkiye'nin geleceği için heyecanlanın.' dedi.

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Bilge Çocuk Dergisi'nin "Mars'ta Hayat" konulu Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni, binlerce öğrencinin katılımıyla İstanbul Tema Park'ta gerçekleştirildi.
 
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların olduğu yerde sadece çocukların konuşması gerektiğini söyledi.
 
"Biz burada Türkiye'nin geleceği için varız, biz burada sizler için varız, biz burada bu topraklar için varız, kendi değerlerimiz için varız" diyen Bakan Selçuk, öğrencilere yönelik şunları söyledi: 
 
"Bugün bir dergiyle hepinizin Mars'la ilgili bir hikaye yarışmasına katılıyor olması aslında niye umutlanmamız, heyecanlanmamız gerektiğini gayet güzel açıklıyor. Sizin buradaki faaliyetleriniz içerisinde bulunmaktan son derece memnunum. Bunların sayısı artarak devam edecek. Yeter ki sizler bu ülkeye sahip çıkın. Yeter ki sizler okullarınızda, derslerinizde Türkiye'nin geleceği için heyecanlanın."
 
- "BİZİM İÇİN BU BİR YARIŞMA DEĞİL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİDİR"
 
Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Ömer Bolat ise çocuğun yetiştirilmesinin, önce anne babaların sonra eğitim camiasının, daha sonra ise devletin ve ülkenin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
 
Bolat, bu halkada kopukluk olmaması gerektiğini belirterek, "Albayrak Medya Grubunun hayatın her alanına dokunan yayın organları var. Amacımız ülkemize her alanda hizmet etmektir. Bizim için bu bir yarışma değil sosyal sorumluluk projesidir." diye konuştu.
 
Bilge Çocuk ve Bilge Minik Dergileri Genel Yayın Yönetmeni Osman Turhan da dijital çağda dergi çıkarmanın zorluğunu anlatarak, çocuklar ve ebeveynlerden aldıkları destekle 2016 yılından bu yana 38. sayıya ulaştıklarını kaydetti.
 
Yarışmada birinciliği Elazığ Cumhuriyet Orta Okulu'ndan Yusuf Çağrı Gürel, ikinciliği Kahramanmaraş Gazi Orta Okulu'ndan Didem Ülkü Demirci, üçüncülüğü ise Konya İhsan Kabadayı Orta Okulu'ndan Nezaket Sena Öngüner kazandı.
 
Ödül töreni sonrası binlerce çocuk Tema Park'ta oyun alanlarında eğlendi.
 
Ödül törenine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Albayrak Grubu Başkanvekili Nuri Albayrak ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden öğrenciler ve veliler katıldı. 

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