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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçları, 'https://personel.meb.gov.tr' adresinden açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Adaylar, engelli öğretmen atama sonuçlarını, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

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