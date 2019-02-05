Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçları, 'https://personel.meb.gov.tr' adresinden açıklandı.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Adaylar, engelli öğretmen atama sonuçlarını, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
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