Milli Eğitim Bakanlığı 753 patent tescil hedefini aştı

AA 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:59

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitim, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve fen liselerinde fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında "patent, faydalı model, tasarım ve marka" çalışmalarına ağırlık veren MEB, bu yıl 753 tescil almayı hedefliyordu.

Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi. BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar meyvelerini verdi ve hedefin üzerinde bir başarı elde edildi.

Bakanlıkça mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 806 tescil başvurusunda bulunulurken bu başvurulardan 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alındı. Başvuruların büyük bir kısmının değerlendirme aşamasının da devam ettiği bildirildi.

- BİLSEM'LER 1210 ÜRÜNÜN TESCİLİNİ ALDI

Bu yıl Türkiye genelindeki her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere toplam 183 ürün tescilinin alınması hedeflenmişti. BİLSEM'ler bu yılın ilk 10 ayında 177 patent, 358 faydalı model, 2 bin 50 tasarım ve 15 marka olmak üzere 2 bin 600 ürün başvurusunda bulundu.

Başvurular sonunda 13 patent, 31 faydalı model, 1158 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1210 ürünün tescili alındı.

MEB mesleki eğitimde ise 2021'de 250 ürün tescili almayı hedefliyordu. Mesleki eğitimde bu yıl 1009 ürün için başvuruda bulunuldu; 12 patent, 16 faydalı model, 110 tasarım ve 83 marka olmak üzere 221 ürünün tescili alındı.

Öte yandan her bir fen lisesinden en az bir ürün tescili olmak üzere 320 ürün tescili alınması hedeflenirken bu yıl 197 ürün başvurusunda bulunuldu, 10 ürünün tescili alındı.

- BAKAN ÖZER: "GELİNEN NOKTA OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ"

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe aldıklarını vurgulan Özer, TÜRKPATENT ile yürütülen iş birliği kapsamında 81 ilde yönetici ve öğretmenlerin fikri mülkiyet süreçleriyle ilgili eğitimlerini tamamladıklarını belirtti.

Ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere "fikri mülkiyet ofisi" kurulduğunu aktaran Özer, yılın ilk 9 ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 3 bin 806 ürün tescil başvurusunda bulunulması ve 10 ay sonunda 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilinin alınmasının önemine dikkati çekti.

Başvuruların çoğunluğunun halen değerlendirme aşamasında olduğuna işaret eden Bakan Özer, "Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, destekleri dolayısıyla TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a, süreçleri başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, 81 il milli eğitim müdürü ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.