Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

DHA 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:42

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalandı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Türkiye Otelciler Birliği ve Türkiye Otelciler Federasyonu üyeleri katıldı.

"EN ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZDAN BİR TANESİNİ MESLEK EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEK"

İmza töreninde konuşan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak en öncelikli alanlarımızdan bir tanesini meslek eğitimi güçlendirmek oluşturuyor. Yıllardan beri sıkıntılı olan, 'Aradığım elemanı bulamıyorum' diyen işgücü piyasasının şikayet ettiği, mesleki eğitim artık toparlanıyor, ayağa kalkıyor ve geleceğe ümit oluyor. Daha önce iş verenler ve sektör temsilcileri mesleki eğitim mezunlarının kendilerine gelmelerini beklerken, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak artık sektör temsilcilerine dedik ki, buyurun, meslek eğitimi birlikte yürütelim. Müfredatı birlikte güncelleyelim. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimini, stajlarını birlikte planlayalım. Mesleki eğitim için çok kritik olan ve öğretmenlerimizin güncel bilgileri, teknolojileri takip etmesine imkan veren, işbaşına mesleki gelişim eğitimlerini birlikte dizayn edelim. Aynı zamanda sektördeki uzmanlar okullarımıza gelsin, ders versin. Başarılı öğrencilere burs verelim. En önemlisi mezunlar mezun olduktan sonra da istihdamda öncelik verelim" dedi.

"İLK PİLOT UYGULAMASI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞECEK"

Bakan Özer, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mesleki Teknik Anadolu liselerindeki mezunlarımızın istihdam oranı yüzde 50'nin üzerinde, ama mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların istihdam oranı yüzde 88'ler civarında. Almanya'daki doğal mesleki eğitimdeki istihdam oranından bile çok daha yüksek bir istihdam oranına sahibiz. Çünkü sektörle birlikte süreç yönetiliyor. İstanbul'da ilk pilot uygulamasını inşallah bu protokolü imzalayarak gerçekleştireceğiz. Artık İstanbul'da ayrı binalarda Mesleki Eğitim Merkezi olmayacak. Otellerde Mesleki Eğitim Merkezi'ni kuruyoruz. Bu çok önemli. Öğrenciler artık otellerde, bir günlük eğitimini alacaklar, bir daha okula gitmeyecekler. Zaten diğer günlerin tamamı otelde eğitime devam edecekler. Aynı zamanda daha önceden Meslek Eğitim Merkezleri'nde yabancı dil eğitimine hiç başlamadık. ilk defa Mesleki Eğitim Merkezleri'nde yabancı dil eğitimi ağırlıklı bir eğitim üreteceğiz. Bu da bu iş birliği bağlamında bizim için de çok önemli bir açılım olacak."

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEN PROJEYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

İmza töreni öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde sektörde meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eşgüdümünü sağlamak amacıyla bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir konuyu resmiyete dönüştürmüş bulunuyoruz. Hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü ihtiyacını karşılamak hem de istihdama katkı sağlamak amacıyla iki bakanlık olarak böyle bir çalışmayı başlattık. Protokol çerçevesinde inşallah ilk uygulamayı sektörle sıkı iş birliği içerisinde İstanbul'da başlatacağız. Ardından da turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerden başlayarak bu projeyi yaygınlaştıracağız. Söz konusu protokol kapsamında turizm sektörünün talepleri doğrultusunda mesleki eğitim merkezlerine ilişkin öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin güncellenmesi sağlanacaktır. Böylece İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullar ile seçilen oteller iş birliği içerisinde çalışacak. Öğrencilerimiz, işyerlerinde, mesleki eğitimlerini sürdürecek ve özellikle turizm sektöründe mesleki eğitim merkezi programı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile otel çalışanlarının eğitim öğretime katılımlarının arttırılması sağlanacak" dedi.