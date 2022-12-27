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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Edirne Olgunlaştırma Enstitüsü kısa sürede eğitimlerine başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Edirne Olgunlaştırma Enstitüsü kısa sürede eğitimlerine başlayacak. Edirne'de geçmişte var olan ipek böceği üreticiliği veya sepet örmeciliği gibi alanların da yine enstitünün çalışmalarıyla geleceğe taşınması hususunun önemine dikkati çeken Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, hedeflerin yüksek tutulması gerektiğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

AA27 Aralık 2022 Salı 15:36 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Edirne Olgunlaştırma Enstitüsü kısa sürede eğitimlerine başlayacak
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında, enstitünün faaliyet ve yapılanmasıyla ilgili toplantı, Valilikte gerçekleştirildi.

Yapılanması, tema planlaması, verilecek eğitimlerin içerikleri, eğitici sayıları ve alınan başvuru sayılarının görüşüldüğü toplantıda Olgunlaşma Enstitüsü Kurucu Müdürü Hakan Çiçek planlanan çalışmalarla ile ilgili bilgi verdi.

Kırbıyık, yaptığı konuşmada, enstitü faaliyetlerinin kent için çok kıymetli olacağına inandığının altını çizdi.

Kuruluş aşamasında mevcut enstitülerin tecrübelerinden faydalanmak gerektiğine işaret eden Kırbıyık,"Bu bakımdan konuyla ilgili ziyaretler gerçekleştirilmesi katkı sağlar. Ayrıca hayatın içinde yer alacak, kabul görecek çalışmalara ağırlık verilmesinin de uygun olacağını değerlendiriyorum. Bu bakımdan geniş bir çerçevede konuya yaklaşmak için bir danışma kurulu oluşturmak da büyük fayda sağlar." dedi.

Edirne'de geçmişte var olan ipek böceği üreticiliği veya sepet örmeciliği gibi alanların da yine enstitünün çalışmalarıyla geleceğe taşınması hususunun önemine dikkati çeken Kırbıyık, hedeflerin yüksek tutulması gerektiğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Olgunlaşma Enstitüsü
  • Edirne

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