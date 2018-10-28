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Milli Eğitim Bakanlığınca, İstanbul Erkek Lisesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İstanbul Erkek Lisesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde 'İzmir Marşı'nı okuyan öğrencilere şiddet uygulandığı' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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MEB'den yapılan bilgilendirmede, 26 Ekim'de İstanbul Erkek Lisesinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri sonrasında yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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