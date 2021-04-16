Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul çalışma fasiküllerinin yeni ünitesini yayımladı

DHA 16 Nisan 2021 Cuma 11:09 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 11:09

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ortaokul 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflar için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 6'ncı üniteleri 'http://odsgm.meb.gov.tr/' adresinde erişime açıldı. Ortaokul öğrencilerine LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda da kaynak oluşturacak çalışma fasikülleri; öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı.

BAKAN SELÇUK: KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRİYORUZ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ziya Selçuk, Türkiye'nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti. Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Salgın döneminde öğrencilerimizin yanında olabilmek için onlara sunduğumuz kaynakları çeşitlendiriyoruz" dedi.

Daha önce çok sayıda kaynak desteği sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma Soruları; 5, 6 ve 7'nci sınıflar için Beceri Temelli Testler; 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için Tekrar Testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için çalışma soruları yayımladık. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için 1, 2, 3, 4 ve 5'inci üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımlamıştık. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin 6'ncı ünitelerini erişime açtık. Şimdiye kadar yayımlanan ve ilk 6 üniteyi kapsayan 276 fasikülde 20 bin soru öğrencilerimiz ile buluşturuldu. Bu süreçte kaynak desteğimizin ölçeği oldukça büyüdü."