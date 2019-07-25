Milli Eğitim Bakanlığında 11 önemli atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Millî Eğitim Bakanlığında (MEB) bir dizi atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan çeşitli kurumlara ilişkin atama kararlarına göre, MEB’de 11 atama yapıldı. Atama kararları içerisinde, hem görev değişiklikleri hem de açıkta bulunan görev yerlerinin doldurulduğu görüldü.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay görevden alındı. Bu göreve Kemal Varın Numanoğlu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu’nun yerine Muammer Yıldız atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Veysel Erdel’in yerine Mehmet Fatih Leblebici getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman’ın yerine Umut Gür atandı.

Açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Çolak atandı. Yine açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Halil İbrahim Kahraman, Hüseyin Şirin, Toper Akbaba, Bahri Ata ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk atandı. Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Özgür Türk atandı.