Milli Eğitim Bakanlığı'ndan polislere yüz koruyucu siperlik

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:14 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürünü üreterek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık, Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla emniyet mensupları için 250 bin yüz koruyucu siperlik üretmeye başladı.

- BİR YANDAN UZAKTAN EĞİTİM BİR YANDAN ÜRETİM



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın tüm kapasitesini, milletin bu sıkıntılı günleri atlatabilmesi için kullandığını belirtti.

Bu kapsamda bir taraftan uzaktan eğitimle öğrencilere öğretim desteğinin sürdüğünü diğer taraftan da maskeden yüz koruyucu siperliğe ve tek kullanımlık önlüklere kadar çok sayıda ürünün hızla üretilerek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldığını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Tüm illerde valiliklerimiz, üretilen ürünlerin dağıtımına destek oluyor. Emniyet güçlerimiz bu süreçte fedakarca çalışıyorlar. MEB olarak 81 ildeki 150 BİLSEM'de ürettiğimiz yüz koruyucu siperleri ücretsiz olarak Polis Haftası nedeniyle emniyet güçlerimize ulaştıracağız. Bu kapsamda 250 bin yüz koruyucu siper üretiliyor, hızla tüm illerimizde valiliklerimiz aracılığıyla gece gündüz nöbet tutan polislerimize iletilecek. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."