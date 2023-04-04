7'li koalisyonda CHP'nin HDP ile olan işbirliği masada yeni bir krize yol açtı. CHP-HDP işbirliğine İYİ Partili isimlerden tepkiler gelirken Saadet Partisi'nden de kopuşlar başladı. Art arda gelen istifalara ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Saadet Partili Mehmet Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi.

"SAADET PARTİSİ'NİN YERİNİ TASVİP ETMEDİM"

Bingöl, Saadet Partisi'nin sonu belli olmayan bu kirli ittifaka girmesine dair "Yanlış tutum içerisindeler" sözleriyle dikkat çekti.

Saadet Partili Mehmet Bingöl, "Saadet Partisinin 6'lı masadaki yerini baştan beri hiç tasvip etmedim. Buradan ülkeye partiye bir hayır gelmeyeceğine inandım ve bunu Partimizin Genel Başkanına (Temel Karamollaoğlu) Genel Kurul Üyelerine anlattım" dedi.

SAADET PARTİSİ'NE UYARI: ERBAKAN HOCAMIZIN MİLLİ GÖRÜŞ ÇİZGİSİNDEN ÇIKIYORSUNUZ

Mehmet Bingöl, "Erbakan Hocamızın milli görüş çizgisinden çıkıyorsunuz diye ikazlarda bulundum. Ancak maalesef dinlemediler dinlemeyince ben de dedim ki madem siz dinlemiyorsunuz biz de bildiğimiz yoldan devam ederiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE TÜM SAHALARDA ERBAKAN HOCAMIZIN İŞARET ETTİĞİ NOKTALARA GELDİ"

Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada bir karmaşa var. Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüs sonrası ekonomik kriz Amerika ve Çin arasındaki mücadeleler... Şunu görüyoruz Türkiye tüm sahalarda Erbakan Hocamızın işaret ettiği noktalara geldi savunma sanayiinde güç kazandı. Bu güçle beraber etkin olmaya başladı. Bu ilerlemeyi Siyonist güçler hazmedemiyor ve ki; 'Türkiye böyle güçlenmemesi lazım' diyorlar. Hep emrimizde olan bir devlet olsun istiyorlar biz de buna engel olmalıyız"

"CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLEMEK ÜLKE MESELESİ HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü desteğini açıklayan Bingöl, ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'nın yeniden iktidar olması gerektiğini vurguladı.

Bingöl, "Cumhur İttifakını desteklemek bir bakıma ülke meselesi haline geldi. Parti konularını bir tarafa koymak lazım. Türkiye'nin güvenlik konusu, bölünmez bütünlüğü çok önemli belli bir ivme yakalamıştır. Türkiye'nin ileriye gitmesi lazım. Benim kanaatime göre de bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı olması ile devam edebilmeği kanaatindeyim" mesajını verdi.