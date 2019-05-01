Milli gurur günü

2 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük savunma buluşmalarından IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı dün kapılarını yeniliklerle açtı. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda organize edilen IDEF’in açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve yabancı temsilciler de katıldı.

İki yıl önceki buluşmada 5. sırada iken bu yıl katılımcı firma açısından dünyada 4. sıraya çıkan fuara ‘milli savunma sanayi’ hamlesi damgasını vurdu. Aselsan, TAİ, Havelsan, Baykar’ın da aralarında bulunduğu savunma sanayiinin yerli devleri ilk kez geliştirdikleri ürünleri sergileyerek savunmada sadece yüzde 30 olan dışa bağımlılığın yakında tamamen biteceğinin de işaretini verdiler. Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alıyor.

70 İMZA ATILACAK

Fuar, bu yıl katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak. Bin 61 firmanın katılacağı fuarda 70 imza töreni ve 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek. Fuar 3 Mayıs’a kadar sürecek.

Yerli firma sayısı 500’e yaklaştı