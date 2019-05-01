Milli gurur günü
Dünyanın en büyük savunma buluşması IDEF’in açılışını Başkan Erdoğan yaptı. Fuara damga vuran yerli ve milli ürünler, terörle mücadelede yıllardır ambargo uygulayan sözde müttefikleri şaşırttı.
2 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük savunma buluşmalarından IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı dün kapılarını yeniliklerle açtı. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda organize edilen IDEF’in açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve yabancı temsilciler de katıldı.
İki yıl önceki buluşmada 5. sırada iken bu yıl katılımcı firma açısından dünyada 4. sıraya çıkan fuara ‘milli savunma sanayi’ hamlesi damgasını vurdu. Aselsan, TAİ, Havelsan, Baykar’ın da aralarında bulunduğu savunma sanayiinin yerli devleri ilk kez geliştirdikleri ürünleri sergileyerek savunmada sadece yüzde 30 olan dışa bağımlılığın yakında tamamen biteceğinin de işaretini verdiler. Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alıyor.
70 İMZA ATILACAK
Fuar, bu yıl katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak. Bin 61 firmanın katılacağı fuarda 70 imza töreni ve 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek. Fuar 3 Mayıs’a kadar sürecek.
Yerli firma sayısı 500’e yaklaştı
Terörle mücadelede yıllardır ambargo uygulayan sözde müttefiklerin kıskandıran fuara bu yıla 576’sı yabancı, 485’ü Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250’si KOBİ’lerden oluşacak. Fuara bu yıl Türk firması katılımda ciddi artış oldu. Önceki buluşmaya göre yerli firma sayısı 168 adet arttı. Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alıyor. IDEF katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. İki yılda bir düzenlenen IDEF’in bir önceki buluşmasına 50 ülkeden 503’ü yabancı, 317’si yerli olmak üzere toplam 820 firma katılmıştı. Fuarda önemli ticari bağlantılar kurulmuş ve 2.240 adet randevulu görüşme ve stant ziyareti, 50 imza töreni gerçekleştirilmişti. Fuarı 116 ülkeden 60.754 yerli, 5.028 yabancı olmak üzere toplam 65 bin 782 kişi ziyaret etmişti.
MİLLİ RADAR TEPEDEN BAKACAK
Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez IDEF’de görücüye çıktı. Meteksan Savunma, Atak helikopterine entegre edilen ve proje kapsamındaki kabul testleri 2017 yılında başarıyla tamamlanan Helikopter MİLDAR’ı, gelişen kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda öz kaynakları ile yeniledi. Hedef Tespit Takip (HTT) ve Arazi Profili Oluşturma (ARPO) özelliklerine sahip, Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı olan Helikopter MİLDAR, sadece dış geometrisi değil, mimarisi de değişen ve gelişen yeni versiyonuyla IDEF’19’da, pal üstüne entegre edilmeye hazır konfigürasyonu ile sergileniyor. Sözleşmesi şubat ayında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında geliştirilecek helikopterin de ana algılayıcılarından biri olması beklenen Helikopter MİLDAR, helikopterde farklı konumlara entegre edilebilecek. IDEF’te sergilenen pal üstü konfigürasyon ise özellikle çevresel şartlar konusunda en zorlu entegrasyonlardan biri olması nedeniyle radarın, diğer konumlara da entegre edilebilirliğinin göstergesi olacak.
‘AĞIR ABİ BOY GÖSTERDİ
ATAK-2 olarak bilinen ağır sınıf taarruz helikopterinim tam boy modelini fuarda görücüye çıktı. İlk kez vitrine çıkan helikopter katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Kamuoyunda ATAK helikopterinin ‘ağır abisi’ olarak bilinen Atak-2 kendi sınıfındaki en etkili taarruz helikopteri olacak. Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor. 10 ton sınıfındaki helikopter, 2 turboşaft motora sahip olacak ve bin 200 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyacak.
Yerli ULAK İHA’lara takılacak
Fuara katılan ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın İHA platformuna entegre edileceğini ifade etti. Balcı, “Entegrasyon TAI ve Baykar ile yapılacak. İHA’lara rahatlıkla entegre edilebilecek” dedi. Balcı, geleceğin teknolojilerinin Türkiye’de üretilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Bu çerçevede 5G baz istasyonu geliştirme faaliyetlerinde, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sayısal entegre devrelerin geliştirilmesi amacıyla YİTAL AŞ ile iş birliği anlaşması imzalayacağız” diye konuştu. Balcı, Milat Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi’nin Türkiye’nin siber güvenlik ürünleri için ortak altyapı platformu olarak kullanılmasının planlandığını da aktardı.
İLK İMZALAR ATILDI: ENDONEZYA'YA TÜRK TANKI
FNSS Savunma Sistemleri ile Endonezya’nın devlet savunma sanayi kuruluşu PT Pindat arasında, Endonezya Kara Kuvvetleri için Kaplan MT (Harimau) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İş Birliği Sözleşmesi imzalandı. Anlaşma 18 tankın 2 yıl içerisinde üretimini kapsıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Endonezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Agus Setiadji’nin şahitliğiyle yapılan törende, FNSS CEO’su Nail Kurt ile PT Pindat CEO’su Abraham Mose anlaşmayı imzaladı. Törende verilen bilgilere göre, imzalanan anlaşma kapsamında teslim edilecek araçların seri üretimi iki firma tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek ve Endonezya Kara Kuvvetleri’ne teslimatı yapılacak.
IDEF’2019’DAN YANSIYANLAR
ASELSAN, ilk defa görücüye çıkardığı yeni sistemlerin de aralarında bulunduğu 300’ü aşkın ürünle IDEF’e katılıyor. ASELSAN ayrıca IDEF 2019’da genelkurmay başkanlarının, savunma bakanlarının, kuvvet komutanlarının da bulunduğu 50’den fazla üst düzey yabancı heyeti ağırlıyor. Şirket, teknoloji transferini de içeren çeşitli iş birliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin teknolojik altyapılarına, güvenliklerine ve refahına katkı sunma konusunda kararlılığını fuarda bir kez daha vurguluyor. IDEF 2019’da, ASELSAN’da kariyer sahibi olmak isteyen adaylar, güç birliği yapan tedarikçiler, tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve KOBİ’ler kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş imkanlarına yönelik fırsatları keşfederek, değerlendiriyor.
Gökdeniz de sahneye çıktı
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen sözleşme kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen deniz platformları için yakın hava savunma sistemi Gökdeniz fuarda tanıtıldı. Burada konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün “Bizim stabilize silah sistemlerinin hafif versiyonlarında zırhlı araçlardan deniz platformlarına kadar birçok çözümlerimiz var. Yakın saha hava savunma sistemlerimiz için geliştirdiğimiz Korkut’un deniz platformları için tasarladığımız Gökdeniz modelini tasarladık” dedi. Gökdeniz, güdümlü anti-gemi füzeleri ve ayrıca insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayacak. Sistem, ayrıca yakın alanda asimetrik su üstü tehditlerine karşı da etkili olacak. ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan 35 milimetre parçacıklı mühimmatı da kullanacak olan sistem, güncel hava tehditlerine karşı gemi öz savunması için etkili bir çözüm sağlıyor.
Elektrikli Akrep ilk kez göründü
Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye’nin global kara sistemleri üreticisi Otokar; IDEF’te milli askeri araçları ve kule sistemleriyle yerini aldı. Otokar, dört gün sürecek fuardaki standında 10 zırhlı aracı ile BAŞOK, MIZRAK, BOZOK, ÜÇOK ve KESKİN kule sistemlerini kullanıcılarla buluşturuyor. Otokar’ın yeni nesil zırhlı araç ailesinin ilk üyesi olan ve Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan AKREP IIe, yurt içinde ve dışında başarıyla hizmet veren COBRA II Ambulans ve URAL Özel Harekat Aracı IDEF yenilikleri arasında yer alacak.
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