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Milli gururumuz Oruç Reis doğalgaz, petrol ve sismik araştırma için Marmara’da

Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, Marmara’nın tabanını karış karış inceliyor. Petrol ve doğalgazdan, deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulacağı yerlere kadar bir çok alanda çoklu çalışma gerçekleştiren gemi Türkiye’nin gururu oldu.

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15 Nisan’da düzenlenen törenle görevine başlayan MTA Oruç Reis gemisi Marmara Denizi’nin tabanının haritasını çıkarıyor. Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji araştırma laboratuvarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir de helikopter pisti bulunuyor. Oruç Reis, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca, gemi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor, numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor. 

SES DALGASIYLA HARİTALAMA 

Gemi üzerinde her biri bir otomobil lastiğinin 62 katı basınca sahip 72 hava tabancasıyla 7 saniyede bir hava patlaması yaparak zemine ses dalgaları yolluyor. Bu dalgaları ise içerisinde yapay kulaklar bulunan 8 kilometre uzunluğunda 8 ayrı sismik kabloyla kaydediliyor. Böylece deniz tabanı ve deniz tabanının altı 2 ve 3 boyutlu araştırılıp haritalanabiliyor. Hava tabancalarının yaptığı patlatmalar ise deniz yüzeyinde de görülebiliyor. 

RÜZGAR SANTRALi ARAŞTIRMASI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanı Kerim Tuncer Sarıkavak, Oruç Reis’in milli gurur olduğunu belirterek “3 boyutlu sismik taramanın yanı sıra oşinografi ve hidrografi çalışmaları yapılması açısından da dünya çapında ender araştırma gemilerinden biri. Doğalgaz, petrol arama çalışmaları, kıta sahanlığı araştırmaları, deniz tabanının haritalanması, deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulacağı yerlerin veya doğalgaz, petrol araştırma platformlarının deniz tabanında oturacağı yerler için mühendislik çalışmaları yapabilecek kapasitede, ayrıca deniz suyunda oşinografi çalışmalarının yapılması açısından çoklu disiplinde bir yapıya sahip, hem oşinografi hem de jeoloji, jeofizik çalışmaları yapan bir araştırma gemisi” dedi.

10 BiN METREYE KADAR ETKiLi

Boyu 86 ve genişliği 22 metre olan MTA Oruç Reis’te 55 mürettebat görev yer alıyor. Gemi, geniş alanlarda 2 boyutlu sismik araştırma ve bunu müteakip 3 boyutlu sismik araştırma yapabilecek kapasitede. Bu sayede 10 bin metreye kadar etkin derinlikte deniz tabanının altının görüntülüyor ve jeolojik yapıların ortaya çıkarıyor. Özellikle doğalgaz ve petrol araştırmalarında, doğalgaz ve petrolün bulunduğu yapıların tespiti bu yöntemle çok rahatlıkla ortaya çıkarılabiliyor.

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