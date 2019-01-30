Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.
- İHA
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.
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