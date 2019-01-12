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Milli İHA hakkında hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar 24TV'de konuk oluğu yayında milli İHA'nın engellemesini değerlendirdi.

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Türkiye’nin göklerdeki bağımsızlığının simgesi olan Bayraktar İHA’nın mimarı Selçuk Bayraktar 2009’da TB2’nin yapım döneminde “gaflet ve dalalet” içinde olanların yaptığı uygulamalar hakkında bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. 
 
 
İsrail’den İHA kiralandığı dönemde milli İHA’nın dünyada benzeri bulunmayacak şekilde uçuşun tüm aşamalarının (taksi, kalkış, seyir ve iniş) otomatik bir şekilde başarıyla icra edildiğini belirten Selçuk, o dönemde Genel Müdür Haluk Bayraktar’ın tutuklanmak istendiğinin bilgisini paylaştı.
 
Bütün bu entrikalar ile Bayraktar TB2’nin TSK envanterine girmesinin 4 sene geciktirdiğini de paylaşan Selçuk, Mehmetçik canı pahasına terörle mücadele ederken milli teknolojinin engellenerek ihanet işlendiğini belirtti
 
Ağar: Milli İHA bağımsızlık meselesi
 
24 TV’ye bu sabah konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Bayraktar İHA’nın güvenliğimizdeki önemini ve bu milli İHA projesinde yaşanan engellemeleri yorumladı.
 
Milli İHA’nın bağımsızlık meselesi olduğunu vurgulayan Ağar, Baykar’ın ürettiği İHA’nın Mehmetçik can kayıplarının önüne geçmekle birlikte, terörle mücadelede çok önemli bir güç olduğunu söyledi. Türkiye’nin savunma sanayi projelerinin engellemelerin FETÖ’nün etkilerinden biri olduğunu söyleyen Ağar, bu yaşananlardan ders alarak bu alanda bağımsızlığımızın %100’e ulaşması gerektiğini düşündüğü söyledi. Ürettiğimiz teknolojilerin diğerlerinin de ötesine geçmemiz gerektiğini ifade eden Ağar, bunun zaman alacağını ve bu mücadelede beyin göçünün engellemenin, geriye getirmenin hatta dışarından kıymetli beyinlerin getirilmesi için uygulamalara ihtiyaç olduğunu söyledi
 
 
 
 

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