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Milli İHA’lar havadan maden arayacak

Maden arayışlarına hız veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Madenleri uzaktan algılama çalışmalarında milli İHA’ları da devreye girmesi bekleniyor.

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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) madenleri uzaktan algılama çalışmalarında İHA’ları da devreye sokacak. Maden aramaları için potansiyel alanları belirlemek ve çeşitli haritalar çıkarılması için ‘uzaktan algılama’ mekanizması da güçlendiriliyor. MTA bu yıl içerisinde maden arama, deniz kıyısı değişimleri, jeolojik haritalama gibi amaçlara hizmet etmesi için ileri teknoloji İHA’ları da devreye sokacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre, İHA’lar madenlere ve jeolojik değişimlere ilişkin net bilgi verecek. MTA, Türkiye’deki ‘Uzaktan Algılama’ çalışmalarını başlatan ilk kurum. MTA, Harita Genel Müdürlüğü, DSİ, Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi kurumların katılımıya oluşturulmuş, hazırlanan rapor sonrasında Uzaktan Algılama Birimi 1975 yılında kurulmuştu. Daha sonra adı “Dr. İsmail Seyhan Uzaktan Algılama Merkezi” olan kurum, İHA’ları devreye alacak. 2018’de 4 bin 151 kilometrekarelik alan uzaktan taranmıştı.

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