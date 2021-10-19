AA 19 Ekim 2021 Salı 11:22 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 14:54

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi'ne getirildi.

Camide, Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan, çocukları Haluk, Ahmet ve Selçuk Bayraktar ile gelini Sümeyye Erdoğan Bayraktar taziyeleri kabul etti.

Bayraktar için Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazına, Özdemir Bayraktar'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller, eski bakanlar Berat Albayrak, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Özdemir ağabeyi biz çok öncesinden beri tanırız, ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi ve milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz ama bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için de hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan, ölümüne, sonuna kadar hem bu dünyası için hem de ahireti için çalışan bir büyüğümüz. Biz buna şahidiz. Cumhurbaşkanı'mızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı aynı zamanda. Resulullah'ın hadis-i şeriflerinden sadece bir tanesine değil, üçüne mazhar olan -Biz buna şahitlik ediyoruz, inşallah da öyle olacak dua ediyoruz bunun için- bir mümin. Hem arkasından hayrı devam eden iyilikler, geliştirdiği teknolojiler, yaptığı, geliştirdiği ürünler, Karabağ'da ve Türkiye'de Diyarbakır'daki annelerin duaları, Libya'daki dualar, Suriye'deki, Irak'taki mazlumların duaları inşallah hep arkasından devam edecek. İstifade edilen bir ilim, sadece kendi evlatları değil, yüzlerce binlerce gence ve mühendise bunu aktaran, bunun devam edeceğine hepimizin de şahit olduğu bir ilim. İnşallah bunun da hayrı amel defterinde açık olarak devam edecek. Buna da şahidiz. Tabii ki yetiştirdiği evlatlara da biz şahidiz, yani bu davayı Cumhurbaşkanı'mıza verdiği omuzu çok daha güçlendirerek bir sonraki nesillere taşıyacak hayırlı ve salih evlatlar olduğuna. İnşallah Cenabıhak, cennetine nail eyler. Mekanı cennet olsun."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Özdemir Bayraktar'ın milli ve yerli savunma sanayisinin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Ürettikleri İHA ve SİHA'ları, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her yerde başarı onur ve gururla kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini belirten Güler, bu değerli hizmetlerin her zaman saygıyla ve hürmetle anılacağını ifade ederek, Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi.

- "DOSDOĞRU YAŞADI, ASLA EĞMEDİ, BÜKMEDİ, BİLDİĞİ YOLDAN ASLA SAPMADI"

Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar da duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Babam bizler için canımızdan kıymetli. Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı, ağabeyim, kardeşim, bizler için öyleydi, aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. İnsansız Hava Araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için, 'Yapılamaz.', 'Asla bizler yapamayız, ancak yabancılar yapabilir.' denildiği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta 'Siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız.' denildiği dönemde inandığı doğruda, bildiği hak yolda dosdoğru, dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan zerre ödün vermeden bunu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı babam."

Selçuk Bayraktar, babasının evlatlarına, ekibine, Milli Teknoloji Hamlesi'ne, Türkiye'nin tam bağımsız yarınları için gönül veren yüzbinlerce gence aşıladığı en büyük değerin bu olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı. Bunun yanında ilk günden itibaren sancağın konulduğu yere yani iş yerine, yani araziye dedi ki 'Benim yatacak yerim yok, ancak burada yatıp kalkarım.' Son nefesine kadar, hastaneye götürdüğümüz son 3 ay önceki döneme kadar, hatta hastaneden arada çıkıp yine iş yerine geldi, iş yerinde yatıp kalktı, annemle birlikte, bizlerle birlikte. Bizler de ben de evlenene kadar iş yerindeydim, o asla sancağı bırakmadı. Bugün de sabah hepimiz onu, ülkemizin akamete uğratılmış Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki, havacılıktaki akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğduğu yerden, yani onun evinden yani mücadele hattının merkezinden uğurladık. Biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda nice eserler çıkacak. Bizler bu yolda hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde, aynı değerlerle, dosdoğru devam edeceğiz."

Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, gazetecilere, Bayraktar'ın her zaman Türkiye'nin ve milletin iyiliğini isteyen, son derece yardımsever, fevkalade samimi, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğunu anlattı.

Kendisi Fazilet Partisi İl Başkanıyken, Bayraktar'ın il müfettişi olduğunu, siyasette de beraber çalıştıklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her zaman bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir abimiz, hayatını Türkiye'nin bağımsızlığı mücadelesine vermiş olan birisiydi. Yokluklar içinde, zorluklar içinde 50 bin tane engel çıkarılmış olmasına rağmen Türkiye'nin İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasını temin etti, öncülük etti, fedakarca çalıştı. Nice tehditler aldı, nice zorluklar içinde mücadele etti, yılmadı. Özdemir ağabey gibi böyle yürekli, cesur, vatansever, korkmadan, yılmadan mücadele eden bir öncü olmasaydı belki bugün Türkiye İHA'larına, SİHA'larına ulaşamayacaktı. Büyük bir iz bıraktı, görevini yaptı ve bu dünyadan göçtü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini belirterek, "Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta evlatları Selçuk, Ahmet, Haluk beyler olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına, hepimize, Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum." dedi.

Türkiye için yaptıklarından dolayı Özdemir Bayraktar'a teşekkür eden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rahmetli Muhsin Başkanın sağlığında kendisiyle konuşma, tanışma fırsatı bulmuştuk. Tabii o zamanlar Türkiye'nin imkanları bu kadar yoktu. Daha doğrusu girişimcilere bu kadar fırsat verilmiyordu, bu kadar desteklenmiyordu da... Bu konuda serzenişleri de olmuştu ama hiçbir zaman mücadelesinden, azminden vazgeçmedi. İnanıyorum ki evlatları, devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyacaklar. Savunma sanayimiz başta olmak üzere Türk sanayisine büyük katkı sağlayacaklar."

Cumhurbaşkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da cenazeye çelenk gönderdi.

Özdemir Bayraktar'ın tabutuna, cenaze aracına taşındığı sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da omuz verdi.

Bayraktar'ın cenazesi, doğduğu yer olan Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.