Milli ilaçta büyük adım

25.12.2019 01:55 - Güncelleme: 25.12.2019 01:55

İlim Yayma Büyük Ödülü’ne layık görülen Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin, “Her şeyiyle yerli, milli olan, molekülünden sentezine, formülasyonundan üretimine kadar her şeyiyle bize ait olan yeni formülasyonlar ve yeni ilaçlarımız inşallah devreye girecektir” dedi.

BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni’nde İlim Yayma Büyük Ödülü’ne layık görülen Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendisliği Bölümü Başkanı Şahin “Bilim insanlarının yapmış oldukları bilimsel çalışmalar dışarıdan takdir görürse alkışlanırsa biraz da sanatçı ruhludurlar. Muhakkak motive olurlar. Atasözümüz var marifet iltifata tabidir diye. Türkiye’de şimdiye kadar Nobel Ödülü benzeri bir ödül yoktur. İlim Yayma Vakfı’nın düzenlemiş olduğu bu ödüllendirme sistemi ülkemizin bir çeşit Nobel Ödülü gibi. Bilimsel değerlendirmeden sonra, benimle birlikte arkadaşlarımın yürütmüş olduğu çalışmaların ‘Büyük Ödül’e layık görülmesi beni çok mutlu etti ve çok motive oldum. Bundan sonra bu motivasyon benim grubumda da bir enerji patlamasına neden olacak ve çok daha güzel çalışmalar çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

BOR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Bir çalışma alanının da kanserle ilgili olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi: “Sağlığın bütün alanlarıyla ilgili yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmiş durumdayız. Kozmetikle ilgili birçok yeni ürünümüz var. Yakında bunlar uluslararası markete sürülecek. Medikal cihaz grubunda da geliştirdiğimiz ürünlerimiz var. Bunların tamamı yerli ve millidir. Daha da önemlisi ilaçla ilgili ürünler. Mesafe katettiğimiz birçok ürün ve teknolojimiz var. Bunlar bir tanesi de kanser. Akıllı moleküllerden kanseri hedefleyen yeni formülasyonların geliştirilmesi veya gen tedavi ile kansere yönelik yeni çalışmalar. Yeni ilaç teknolojilerinde ve ilaç üretiminde kullanılan teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler var. Gen tedavi ve biyoteknolojinin birleştiği alanlarda yeni nesil kanser ilaçlarıyla ilgili de çalışmalarımız var. Bunların önemli bir kısmı patentlenme, bazıları ise klinik aşamasına gelmiş durumda. Her şeyiyle yerli, milli olan, molekülünden sentezine, formülasyonundan üretimine kadar her şeyiyle bize ait olan yeni formülasyonlar ve yeni ilaçlarımız inşallah devreye girecektir.” Bor madeniyle ilgili çalışmalarına da değinen Şahin “Bazı bor bileşiklerinden viral hastalıkların tedavisine yönelik üzerinde çalıştığımız bir formülasyon var. Bor ile ilgili çalışmalarımızın bir kısmı da kanser üzerinde” dedi.