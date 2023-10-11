Milli İrade Platformu'ndan Büyük Filistin Yürüyüşü

Milli İrade Platformu, İsrail güçleri tarafından Gazze'de uygulanan insanlık dışı ablukaya ve gerçekleştirilen katliama dikkat çekmek için yürüyecek.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliam yapan İsrail'e tepki amaçlı olarak düzenlenecek yürüyüş, Beyazıt'tan başlayacak.

Milli İrade Platformu üyeleri ve ailelerinin Beyazıt'tan başlayan yürüyüşü Ayasofya'da sonlanacak.