Milli İradenin Sesi Star Gazetesi 20 yaşında

TürkMedya ailesi üyesi Milli İradenin Sesi Star Gazetesi, yayın hayatının 20. yılını kutluyor.

Milli değerlere sahip çıkarak kamuoyuna en doğru, en güncel haberi ulaştırma gayretindeki Star Gazetesi ailesi, 20. yılını yönetici, yazar, editör ve muhabir kadrosundaki tüm üyelerinin katılımıyla, TürkMedya merkez binasında düzenlenen programla kutladı.

star.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ''Bir gazete için 20 yıl çok önemli bir süre. Bu yolculuğun son 5 yılına yakinen şahidim, bu ailenin içerisindeyim. Star Gazetesi Türkiye'nin vermiş olduğu milli mücadele sürecinde ön saflarda yer alan bir gazetedir. Son dönemdeki bu puslu havada Türk milleti için adeta bir ''Kutup Yıldızı'' fonksiyonu görmektedir. Bu ailenin bir üyesi olmaktan çok mutluyum. İnşallah nice 20 yıllar bu gazete bu memlekete hizmet etsin.'' dedi

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi'nin 20. yaş günü ile ilgili şu bugünkü yazısı ve konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Hızlı değişen gündemde, FETÖ gibi şeytana pabucunu ters giydiren bir fesat iklimin oluşturduğu sisli ortamda Star, manşetleri ve değerli yazarlarının isabetli yorumlarıyla daima “Kutup Yıldızı” görevi îfa etmiş, farklı formatlardaki yayın yelpazesiyle milletimize mihmandarlık hizmeti vermiştir.

Yayın Koordinatörümüz Ahmet Gemici ve Yazı İşleri Müdürümüz Sabriye Ergin’in yönetiminde, özveriyle çalışan editörlerimizin; binlerce çiçekten “bal” devşiren arı misali oluşturduğu nitelikli içeriği, Görsel Yönetmenimiz Sinan Alemdar ve ekibi, özgün Star formatıyla okuyucularımıza sunuyor.

Yaşamdan ekonomiye, kültür sanattan spora her kulvarda Star’ın yayın yolculuğuna başından bu yana eşlik etmiş tecrübeli yöneticilerimiz, gençlik aşısı yapılmış kadrolarıyla sektörde fark oluştumaktadır.

Halime Kökçe’nin on yıldır itinayla yönettiği AçıkGörüş ekimiz, yaşadığmız süreci derinlemesine analiz eden ve geleceğe ışık tutan formatıyla akademi dünyamız için en önemli referans platformu haline gelmiş olup, bundan sonra dijital hızıyla yoluna devam edecektir.

Gülcan Tezcan ve değerli ekibi, çok zor bir mecra olan nitelikli haftsonu eki kulvarında başarıyla ilerliyor.

Hale Kaplan Öz’ün hazırladığı Star Kitap Eki, cazibeli kapaklar altında karanlık girdaplar barındıran kitap dünyasında, güvenli güzergahı arayan okuyucularımıza ışık oluyor.

Ve Star Dijital...

Dijital Yayınlar Yayın Yönetmenimiz Abdülkadir Özkan, saha tecrübesini ve geniş bir yelpaze oluşturan birikimini, Türkmedya dijital platformları için kullanıyor.

Star.com.tr mevcut içerikleri ve güçlü yazar kadrosuyla, yeni dönemde dijital dünyada adından söz ettirecek bir mecra olma yolunda hızla ilerliyor.

Edebiyat dünyamızı çoraklaştıran sansürcülerin tahakkümünden kurtaran Necip Fazıl Ödülleri, objektif ve itinalı duruşuyla beş yıl içerisinde tartışılmaz bir kriter oluşturdu.

Star’a derinlik kazandıran bu kutlu yolculuk, her yıl daha büyüyen itibarıyla devam edecek.

Star Şehir Buluşmaları ise Anadolu’nun her köşesinde gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı sohbetlerimiz sayesinde, sesi olduğumuz milletimizle olan bağlarımızı güçlendiren bize has bir ayrıcalıktır. ''