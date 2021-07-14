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Milli iradenin zaferi! Türk milletinin diriliş ve direniş mücadelesi: 15 Temmuz

FETÖ'nün devletin silahlarını millete doğrulttuğu hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:33
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinde tam 5 yıl geçti.

15 Temmuz 2016 yılında Türk milleti ihanet şebekesine karşı büyük bir savaş verdi. Milyonlarca insan adeta kahramanlık destanı yazarak sokağa döküldü ve darbe girişimini püskürttü. FETÖ akamete uğradı.

Bu hain darbe girişimin bilançosu ise çok ağır oldu. 248 kişi şehit, 2196 vatandaş ise gazi oldu.

Demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

İnsandan murad onlar, ölümü öldürenler;
Ötenin ötesinde sonsuz hayat sürenler...
15 Temmuz 2016'daki destansı direnişin kahramanları, çiğnetmediler vatanı ve bayrağı...
'Ölümüne... Ölümüne...'

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