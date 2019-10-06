'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı

Milli manevi değerlere küfredip 'Yiyorsa gelin alın' diyen şahıs PÖH tarafından gözaltına alındı
Sosyal medyada yayınladığı videoyla milli ve manevi değerlere küfredip “Yiyorsa gelin alın' diyen şahıs, Polis Özel Harekat timleri tarafından gözaltına alındı.
- İHA
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bayrağa ve şehitlere küfürler eden şahıs, bir de “Yiyorsa gelin alın” dedi. Bunun üzerine harekete geçen Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, söz konusu kişinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşadığını tespit etti. Şahıs ardından da evinde gözaltına alındı.
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