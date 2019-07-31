Milli Muharip Uçak 2025’te gökyüzünde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TGRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin, Türkiye’yi F-35 programından çıkarma ihtimalini değerlendiren Demir “Türk personelini şu tarihten sonra içeri sokmuyoruz gibi bir açıklamanın yapılmasının hukuki dayanağını resmen istiyoruz. İçeriye ulaşımımız olmayınca ödemelerin de yapılamaması durumunda sorumluluk karşı tarafta oluyor. Yapılan sözleşme çerçevesinde bütün ortakların oy birliğiyle alması gereken kararlar var. İkincisi; S-400 ile F-35 uçaklarının bir ortamda bulunamayacağı iddiası. Bu iddia ile ilgili teknik argümanları dinlemeye ve gidermeye hazır olduğumuzu bildirmemize rağmen Cumhurbaşkanımızın teknik bir heyet kurulması önerisini yapmasına rağmen bu yönde bir adım atıldı ne de bu konu tartışıldı.

PROJEYE HIZ VERİLDİ

“F-35 programında kalma arzumuzu tekraren beyan ettik. Ama bize başka bir yol bırakılmaz ise başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız” diyen İsmail Demir Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’ndeki son durumu ise şu sözlerle değerlendirdi: Milli Muharip Uçağın görev rolleriyle ilgili bazı değişiklikler yapılabilir. Bu birinci opsiyon. İlk çıkan uçak ile 3-4 sene sonra çıkacak uçaklar arasında bir farklılık olacak. Orada değişik unsurlar ve değişik A, B, C modelleri gündeme gelebilir. Arkadaşlara kesin talimatlarımız, bu süreci daha da hızlandırmak ile ilgili her türlü tedbiri almak yönünde çeşitli faaliyetlerimiz var.

Uçak projemizi tecrübeli bir tarafla ortak olalım, çalışalım diye İngiliz BAE Systems ile beraber bir tasarım çalışması yapıyoruz ve hızla bu sistemi arkadaşlarımıza entegre ediyoruz.

MMU GÜN SAYIYOR

2023 yılında uçağın şekli şemali ortaya çıkmış, motoru entegre edilmiş halde göreceğiz, yer testleri devam edecek. İlk uçuşu 2025-2026 yılına çekmeye çalışıyoruz. Biz bu işi başaracağız, başarırken de, dost ve kardeş ülkelerin bugün bir F-35 projesinde olduğu gibi çok ortaklı bir proje olarak bu projeye katılmalarını bekliyoruz. Savaş uçağımızın motorunun milli motor olmasını önemsiyoruz. Kendi motorumuzu üretmemizin yolu kendi bilgi ve tecrübemizle üretmek. Eskişehir’de geçen yıl açtığımız malzeme test laboratuvarımız oldu. Motorun kalbi malzeme. Eğer bu şekilde yüksek sıcaklıklara dayanacak malzemeler ile çeşitli malzemeleri bilmezseniz bu işte yol alamazsınız ve bu tür malzemelerin özelliklerinin de bilgilerini hiç kimse size vermez. Bu açıdan kolları sıvadık ve bir yerden başladık.

S-400’LERDE ORTAK ÜRETİM

Rusya’dan alınan hava savunma füzesi S-400’lerle ilgili bilgi veren Demir “İkincisinde çok fazla detay var ama o detaya kamuoyu önünde girmek istemiyoruz. Bu detaylar tam şekillenip hayata geçtiği zaman duyulsun isteriz. Gelecek sene sonunda da teslimat ile ilgili süreç başlayabilir. Birinci sistem gibi değil ikinci sistem. İkinci sistemde bir ortak üretim, teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi adım var ve oradaki kazanımların birinci sisteme de entegre edilmesi var. Bu sistemdeki dost düşman tanıma unsurları ve yazılım gibi konuların bizim kontrolümüzde olması bizim için hayati öneme sahip. Bunun hayata geçmesi lazım ve karşı tarafla da bu konuyla mutabıkız. S-400’lerin kumandası, kontrolü Türkiye’nin elinde olacak.

Gök kubbe HİSAR’a emanet