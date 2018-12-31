Milli Piyango amorti sorgulama 2019 Milli Piyango amorti kazandıran numaralar son dakika
Milli Piyango amorti sorgulama 2019 son dakika canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango amorti kazandıran numaralar hangileri? Amorti kazandıran numaralar ne kadar ikramiye alacak? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecan giderek artıyor. Vatandaşlar çekilişin ardından sonuçların nasıl olacağını merakla bekliyorlar. Şans oyunu çekilişlerinde en büyük ikramiyenin verildiği Milli Piyango Çekilişi için nefesler tutuldu. Bilet alan vatandaşlar kendi biletlerine bir ikramiye tutarının çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyorlar. Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak duyuruldu. Çekilişin saati bu yıl daha erken bir saate alındı. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” denildi. Gerçekleşen çekilişin ardından amorti çıkan numaralara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango amorti sorgulama son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Piyango amorti kazandıran çıkan numaralar hangileri? Şans oyunları arasında en yoğun ilgiyi Milli Piyango Yılbaşı çekilişi görüyor. Milli Piyango İdaresi en büyük ikramiyeyi yılbaşı özel çekilişinde veriliyor. Yeni yıl çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanacak kişi veya kişiler merak ediliyor. Aynı zamanda amorti kazanan numaralar da öğrenilmek isteniyor. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye amorti denir. Değeri biletin değerine denk gelmektedir. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte gerçekleşir. Amortide iki rakam bulunmaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesi denilmektedir.. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak duyuruldu. Çekilişin saati bu yıl daha erken bir saate alındı. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” denildi.
MPİ 2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ
MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2019 YILBAŞI MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO EN ÇOK HANGİ NUMALARALARA ÇIKTI - DETAY İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO AMORTİ KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango çekilişinin ardından amorti kazanan numaralar haberimiz içerisinde sizlerle olacaktır.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
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