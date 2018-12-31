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Milli Piyango amorti sorgulama 2019 Milli Piyango amorti kazandıran numaralar son dakika

Milli Piyango amorti sorgulama 2019 son dakika canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango amorti kazandıran numaralar hangileri? Amorti kazandıran numaralar ne kadar ikramiye alacak? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecan giderek artıyor. Vatandaşlar çekilişin ardından sonuçların nasıl olacağını merakla bekliyorlar. Şans oyunu çekilişlerinde en büyük ikramiyenin verildiği Milli Piyango Çekilişi için nefesler tutuldu. Bilet alan vatandaşlar kendi biletlerine bir ikramiye tutarının çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyorlar. Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak duyuruldu. Çekilişin saati bu yıl daha erken bir saate alındı. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” denildi. Gerçekleşen çekilişin ardından amorti çıkan numaralara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Milli Piyango amorti sorgulama son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Piyango amorti kazandıran çıkan numaralar hangileri? Şans oyunları arasında en yoğun ilgiyi Milli Piyango Yılbaşı çekilişi görüyor. Milli Piyango İdaresi en büyük ikramiyeyi yılbaşı özel çekilişinde veriliyor. Yeni yıl çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanacak kişi veya kişiler merak ediliyor. Aynı zamanda amorti kazanan numaralar da öğrenilmek isteniyor. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye amorti denir. Değeri biletin değerine denk gelmektedir. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte gerçekleşir. Amortide iki rakam bulunmaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesi denilmektedir.. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak duyuruldu. Çekilişin saati bu yıl daha erken bir saate alındı. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” denildi.

MPİ 2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YILBAŞI MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK HANGİ NUMALARALARA ÇIKTI - DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişinin ardından amorti kazanan numaralar haberimiz içerisinde sizlerle olacaktır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

 4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

 0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
 
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
 
0 : 4
 
1 : 8
 
2 : 10
 
3 : 17
 
4 : 4
 
5 : 7
 
6 : 4
 
7 : 9
 
8 : 8
 
9 : 6
 
 
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
 
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
 
SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

 
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 
02223  02436  02522  02622  03037  05057  
05267  05474  05575  05730  07791  08894  
09224  09507  09529  09713  10498  10787  
12982  13458  16439  20561  23142  23426  
24008  27231  27522  29113  31683  32318  
32427  35906  38132  38427  40053  41174  
41509  42776  43471  43867  45932  47061  
49981  50260  50261  50693  52765  56300  
56815  57274  58143  58801  59416  59914  
60785  61592  63350  64828  66491  66510  
70483  70956  78073  79917  80341  81021  
84854  85368  85624  86063  89672  90497  
92840  92895  93302  95673  95883  97023  
97379  98064  
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 
0520  0696  0942  1194  1315  1571  
1890  1893  1902  3113  3175  3367  
3429  3909  4369  4450  4496  4540  
4562  4646  4934  5435  5851  6242  
6347  6348  6452  6528  6559  7142  
7353  7579  7637  8143  8275  9319  
9380  9440  9626  9687  
Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 
041  114  171  201  246  253  
292  309  433  466  631  680  
720  727  749  807  812  836  
940  948  
Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar 
03  05  22  38  44  61  
77  
Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 
4  6  
61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar 
0794035  1794035  2794035  3794035  4794035  5794035  
6794035  7794035  8794035  9094035  9194035  9294035  
9394035  9494035  9594035  9694035  9704035  9714035  
9724035  9734035  9744035  9754035  9764035  9774035  
9784035  9790035  9791035  9792035  9793035  9794005  
9794015  9794025  9794030  9794031  9794032  9794033  
9794034  9794036  9794037  9794038  9794039  9794045  
9794055  9794065  9794075  9794085  9794095  9794135  
9794235  9794335  9794435  9794535  9794635  9794735  
9794835  9794935  9795035  9796035  9797035  9798035  
9799035  9894035  9994035  

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