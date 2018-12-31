Milli Piyango amorti sorgulama 2019 Milli Piyango amorti kazandıran numaralar son dakika

Milli Piyango amorti sorgulama son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Piyango amorti kazandıran çıkan numaralar hangileri? Şans oyunları arasında en yoğun ilgiyi Milli Piyango Yılbaşı çekilişi görüyor. Milli Piyango İdaresi en büyük ikramiyeyi yılbaşı özel çekilişinde veriliyor. Yeni yıl çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanacak kişi veya kişiler merak ediliyor. Aynı zamanda amorti kazanan numaralar da öğrenilmek isteniyor. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye amorti denir. Değeri biletin değerine denk gelmektedir. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte gerçekleşir. Amortide iki rakam bulunmaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesi denilmektedir.. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak duyuruldu. Çekilişin saati bu yıl daha erken bir saate alındı. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” denildi.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişinin ardından amorti kazanan numaralar haberimiz içerisinde sizlerle olacaktır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?

Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.

SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

02223 02436 02522 02622 03037 05057

05267 05474 05575 05730 07791 08894

09224 09507 09529 09713 10498 10787

12982 13458 16439 20561 23142 23426

24008 27231 27522 29113 31683 32318

32427 35906 38132 38427 40053 41174

41509 42776 43471 43867 45932 47061

49981 50260 50261 50693 52765 56300

56815 57274 58143 58801 59416 59914

60785 61592 63350 64828 66491 66510

70483 70956 78073 79917 80341 81021

84854 85368 85624 86063 89672 90497

92840 92895 93302 95673 95883 97023

97379 98064

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0520 0696 0942 1194 1315 1571

1890 1893 1902 3113 3175 3367

3429 3909 4369 4450 4496 4540

4562 4646 4934 5435 5851 6242

6347 6348 6452 6528 6559 7142

7353 7579 7637 8143 8275 9319

9380 9440 9626 9687

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

041 114 171 201 246 253

292 309 433 466 631 680

720 727 749 807 812 836

940 948

Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

03 05 22 38 44 61

77

Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar

0794035 1794035 2794035 3794035 4794035 5794035

6794035 7794035 8794035 9094035 9194035 9294035

9394035 9494035 9594035 9694035 9704035 9714035

9724035 9734035 9744035 9754035 9764035 9774035

9784035 9790035 9791035 9792035 9793035 9794005

9794015 9794025 9794030 9794031 9794032 9794033

9794034 9794036 9794037 9794038 9794039 9794045

9794055 9794065 9794075 9794085 9794095 9794135

9794235 9794335 9794435 9794535 9794635 9794735

9794835 9794935 9795035 9796035 9797035 9798035

9799035 9894035 9994035