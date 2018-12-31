Milli Piyango bileti telefondan sorgulama 2019 Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama
Milli Piyango bileti telefondan sorgulama işlemi araştırılıyor. Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2019 Yılbaşı çekilişine yoğun ilgi devam ediyor. Şans oyunu oynayan vatandaşlar en büyük ikramiyenin verildiği yılbaşı çekilişi için nefeslerini tuttular. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinin yapılmasının ardından ikramiye kazanan talihliler belli olacak. Bu sene çekiliş saati daha erkene alındı. Bu da heyecanın biraz daha erken saatlerde azalacağını gösteriyor. Milli Piyango sonuçlarını farklı sorgulama çeşitleri var. Bunlardan biri de telefonla sorgulama. Peki Milli Piyango Yılbaşı bileti telefonla nasıl sorgulanır? MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX), 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.), Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018, Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.), Piyango biletinizin numarasını tuşlayın. Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Milli Piyango bileti sorgulama nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango 31 Aralık 2018 çekilişi için heyecan devam ediyor. Vatandaşlar çekiliş sonuçları ile ilgili yapılan güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için çekiliş 15:00’te başladı. İkinci çekiliş saat 19:00’da gerçekleşecek. Milli Piyango sonuçları MPİ tarafından canlı olarak yayınlanacak ve haberimizden sonuçlar canlı olarak takip edebilirsiniz. Milli Piyango’nun yıllardır sürdürülen gece çekilişi geleneği bu sene bozuldu, büyük ikramiye çekiliş sonuçları 20:30’a kadar duyurulacak. Milli Piyango sonuçlarını farklı sorgulama çeşitleri var. Bunlardan biri de telefonla sorgulama. Peki Milli Piyango Yılbaşı bileti telefonla nasıl sorgulanır? MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX), 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.), Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018, Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.), Piyango biletinizin numarasını tuşlayın. Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ
MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO EN ÇOK HANGİ NUMALARALARA ÇIKTI - DETAY İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?
1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)
2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)
3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018
4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)
5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.
6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.
Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?
10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
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