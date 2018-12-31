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Milli Piyango bileti telefondan sorgulama 2019 Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama

Milli Piyango bileti telefondan sorgulama işlemi araştırılıyor. Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2019 Yılbaşı çekilişine yoğun ilgi devam ediyor. Şans oyunu oynayan vatandaşlar en büyük ikramiyenin verildiği yılbaşı çekilişi için nefeslerini tuttular. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinin yapılmasının ardından ikramiye kazanan talihliler belli olacak. Bu sene çekiliş saati daha erkene alındı. Bu da heyecanın biraz daha erken saatlerde azalacağını gösteriyor. Milli Piyango sonuçlarını farklı sorgulama çeşitleri var. Bunlardan biri de telefonla sorgulama. Peki Milli Piyango Yılbaşı bileti telefonla nasıl sorgulanır? MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX), 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.), Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018, Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.), Piyango biletinizin numarasını tuşlayın. Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

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Milli Piyango bileti sorgulama nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango 31 Aralık 2018 çekilişi için heyecan devam ediyor. Vatandaşlar çekiliş sonuçları ile ilgili yapılan güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için çekiliş 15:00’te başladı. İkinci çekiliş saat 19:00’da gerçekleşecek. Milli Piyango sonuçları MPİ tarafından canlı olarak yayınlanacak ve haberimizden sonuçlar canlı olarak takip edebilirsiniz. Milli Piyango’nun yıllardır sürdürülen gece çekilişi geleneği bu sene bozuldu, büyük ikramiye çekiliş sonuçları 20:30’a kadar duyurulacak. Milli Piyango sonuçlarını farklı sorgulama çeşitleri var. Bunlardan biri de telefonla sorgulama. Peki Milli Piyango Yılbaşı bileti telefonla nasıl sorgulanır? MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX), 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.), Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018, Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.), Piyango biletinizin numarasını tuşlayın. Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YILBAŞI MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK HANGİ NUMALARALARA ÇIKTI - DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

 4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

 0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
 
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
 
0 : 4
 
1 : 8
 
2 : 10
 
3 : 17
 
4 : 4
 
5 : 7
 
6 : 4
 
7 : 9
 
8 : 8
 
9 : 6
 
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
 
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
 

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