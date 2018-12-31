Milli Piyango bileti telefondan sorgulama 2019 Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama

Milli Piyango bileti sorgulama nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. Milli Piyango çekilişi sonuçları telefonla sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango 31 Aralık 2018 çekilişi için heyecan devam ediyor. Vatandaşlar çekiliş sonuçları ile ilgili yapılan güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için çekiliş 15:00’te başladı. İkinci çekiliş saat 19:00’da gerçekleşecek. Milli Piyango sonuçları MPİ tarafından canlı olarak yayınlanacak ve haberimizden sonuçlar canlı olarak takip edebilirsiniz. Milli Piyango’nun yıllardır sürdürülen gece çekilişi geleneği bu sene bozuldu, büyük ikramiye çekiliş sonuçları 20:30’a kadar duyurulacak. Milli Piyango sonuçlarını farklı sorgulama çeşitleri var. Bunlardan biri de telefonla sorgulama. Peki Milli Piyango Yılbaşı bileti telefonla nasıl sorgulanır? MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX), 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.), Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018, Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.), Piyango biletinizin numarasını tuşlayın. Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2018

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.