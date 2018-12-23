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Milli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandı

Umudunu Milli Piyango'nun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi.

  • DHA
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Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzandı.
 
Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı.
 
Kuyruk havadan fotoğraflandı.
 

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