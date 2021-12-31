31 Aralık 2021 Cuma 17:31 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 17:31

Milli Piyango çekilişinin saat kaçta yapılacağı, bilet alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango 2022 biletleri her yıl olduğu gibi çeyrek, tam ve yarım bilet şeklinde satışa sunuldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala birçok kişi bu yıl belirlenen 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için bilet satın aldı. Talihliler 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saatinde belli olacak. Peki Milli Piyango saat kaçta çekilecek? İşte yılbaşı çekilişinin yapılacağı saat ve bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. Saat 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAATİ

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak Milli Piyango çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.