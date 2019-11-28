Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.