Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay: Bir ateş çemberinin içerisinde sürüklenip gidiyoruz

Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde yoğun katılımla tamamlandı. Altı farklı salonda gerçekleştirilen oturum ve panellerde, Elazığ'ın bölgesel, ulusal ve uluslararası geleceğine dair önemli konular ele alındı. Kongrenin ikinci gününde ise "Geçmişten Geleceğe Din Tasavvuru" teması işlendi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş ve eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Karaman ve birçok protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı.

Kongrenin Türkiye Yüzyılı için önemli olduğuna dikkat çeken Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Kamu ve sivil toplum iş birliğinin en güzel modellerinden biri. Birlikte iş yapmak, birlikte bir arayış içerisinde olmak ve birlikte bir gelecek tasavvuru içerisinde olmak, bu faaliyeti icra edebilmek, böyle güzide bir ekip çalışmasının ortaya koyacağı hayırlı sonuçlarla birlikte hayırlı amaca ulaşacaktır. O sebeple de buraya ayrıca bir değer atfettiğimi de ifade etmek istiyorum. Burada yeniden aranızda bu şehrin bir evladı olarak bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Türkiye Yüzyılı sadece bir zaman dilimi değildir, Türkiye Yüzyılı bağımsızlık ruhumuzun ve millet olarak büyük ve güçlü Türkiye hedefi ve yaklaşımları içerisinde umuda doğru yaptığımız yolculuğumuzun adıdır. Türkiye Yüzyılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun büyük katkılarıyla ve başlattığı projeler ile birlikte yerli ve milli sanayi ve hamleleri, savunma sanayileri teknolojileri, bilim, teknik ve teknolojik yöntemlerin artırılması ve bu kazanımlarla birlikte dünyanın her tarafına uzattığımız barış ve dostluk eli ile birlikte bir medeniyet tahkim hamlesi ve mücadelesi ve aynı zamanda da ortak değerlerimizi daha fazla güçlendirmek, insanlık adına daha fazla doğru mesajların verilmesi adına umuda başlayan bir yolculuğun adıdır. Biz bugün burada Elazığ için gelecek tasavvurunu uluslararası bir kongre ile konuşurken buna ev sahipliği yaparken maalesef dünyanın birçok yerinde, bölgemiz başta olmak üzere bölge giderek dünyanın geneli İsrail gibi terörist varlıklarla birlikte bir cehenneme doğru sürükleniyor. Bir ateş çemberinin içerisinde sürüklenip gidiyoruz. Şunu ifade etmem ve paylaşmam gerekir ki, hiçbir gelecek tasavvurunun oluşturduğu vizyon, barıştan, adaletten, erdemden, cesaretten, liyakatten bağımsız soykırımı, zulmü, işgali, haksızlığı ve kan dökmeyi içinde barındırmaz" dedi.

Elazığ'ın iyi bir noktada olduğunu ve daha ileriye taşınması için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Şehrimizin aldığı kamu yatırımı itibariyle çok çok daha iyi bir noktada olduğumuzu ben şahsen ifade etmek istiyorum ve buna inanıyorum. Özellikle eğitim altyapımız, sağlık altyapımız, ulaşım altyapımız, kentleşmemiz. Hele hele 2020 ve 2023'te yaşadığımız depremlerden sonra şehir yağı stokumuzun çok hızlıca yenilenmesiyle birlikte belki de Türkiye'nin en dirençli şehri noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bu noktada şehrimizin çok çok daha iyi bir konumda olduğunu ben ifade etmek istiyorum. Şüphesiz bunu yeterli göremeyeceğiz. Daha iyisi için el birliğiyle mücadeleye devam edeceğiz. Bu noktada biz Elazığlılar olarak cumhurbaşkanımıza şehrimize kazandırdığı sayısız yatırımlar için hele hele depremlerden sonra şehrimizi sahiplenmeleri ve şehrimizin tekrardan imarı noktasında verdikleri destekten dolayı bütün Elazığlılar olarak büyük bir teşekkür borcumuzun olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum ve bir Elazığlı olarak kendisine şükranlarımı arz ediyorum bu vesileyle" diye konuştu.

Türkiye'nin bölge için önemli ve stratejik bir konumda olduğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Dünyanın en önemli kriz bölgeleri Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar. Bu kriz bölgelerinin tam ortasında bir barış ve istikrar adası. Geçmişiyle birlikte bu kriz bölgelerinde uzun süreli barışın yaşandığı tek nizamın kurulduğu bir medeniyetiz. Bugün geldiğimiz noktada yine bu kriz merkezlerinin tamamının yine aynı zamanda Türkiye'nin soluğuna ihtiyacının olduğunu bir kez daha görüyoruz. Orta Doğu ateş çemberine dönmüş durumda. Sadece Orta Doğu değil İslam dünyasının neredeyse tamamı cehalet de dahil olmak üzere kanla yoğruluyor. Bunda dış faktörler olduğu kadar veya dışarıdan dış mihraklar diyoruz. Ama zannediyorum oturup üzerinde özeleştiri yapmamız gereken çok önemli hususlar var" şeklinde konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu ise, "Türkiye Yüzyılı'nda mührünü vuran şehirler arasında yerimizi şehir olarak alacağız. Elazığ'ın geleceğine dair sunacağınız değerli katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Düşünce ve bilim şöleni niteliğindeki kongremizin şehrimiz adına ilham verici olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha katılımınızdan dolayı ve katkılarınızdan dolayı her birinize şükranlarımızı sunuyor, her birinize ayrı ayrı saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum" dedi.