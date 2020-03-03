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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Yüzlerce rejim askeri öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İdlib'de 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı.

AA03 Mart 2020 Salı 21:43 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 22:21

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı "Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.  Ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.

MSB "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!" ifadelerimi kullandı.

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