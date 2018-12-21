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Milli Savunma Bakanı Akar Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabulünde, Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımlardan dolayı Akar'a teşekkür etti.

Afganistan ile Türkiye arasında dini, dil ve kültürel bağlarının bulunduğunu belirten Gani, Türkiye'nin, Afganistan'a güvenlik, ekonomi, eğitim ve kadın polislerin eğitimi konusunda yaptığı yardımların takdir topladığını vurguladı.

Bakan Hulusi Akar da Türkiye'nin, Afganistan'da barışın tesis edilmesi ve Afgan polislerin eğitimi konusunda yardımlarını sürdüreceğini bildirdi.

Akar, Afganistan'daki barış sürecini desteklediklerini ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

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